Le Père Noël a l'autorisation de décoller

OTTAWA, le 23 déc. 2019 /CNW/ - Transports Canada est heureux d'annoncer que l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a donné l'autorisation de décoller au Père Noël, alors que ce dernier se prépare à faire le tour du monde pour distribuer des cadeaux à des millions d'enfants cette année. De nouveau, les représentants de Transports Canada ont inspecté le traîneau du Père Noël et ont validé sa licence de pilote avant son décollage la veille de Noël.

Les représentants ont inspecté les systèmes de navigation et de sécurité du traîneau, les harnais, le train d'atterrissage, l'équipement de navigation à bord et, bien entendu, le nez de Rudolf. Ils ont rappelé au Père Noël l'importance d'être bien reposé et de procéder à des vérifications détaillées avant le vol, comme l'accumulation de glace sur le traîneau et le renne, et de ne pas se laisser distraire en mangeant trop de biscuits de Noël. Maintenant que le Père Noël a passé ses tests médicaux et fait ses essais en vol, il est encore une fois prêt à décoller.

L'équipe de lutingénieurs du Père Noël travaille à un projet novateur avec Transports Canada. Cette année, le traîneau du Père Noël est muni d'une nouvelle technologie d'aide à la conduite qui rendra plus sécuritaires ses déplacements autour du globe.

Transports Canada a travaillé à cette technologie avec des experts provenant du gouvernement, d'organisations, de l'industrie ainsi que du milieu universitaire, de même qu'à d'autres innovations en matière de conduite sécuritaire, comme les véhicules connectés et automatisés et les véhicules zéro émission. Les ingénieurs de la sécurité routière rêvaient d'en savoir davantage au sujet de la technologie d'aide à la conduite du traîneau du Père Noël.

En cette période des Fêtes, le ministre Garneau et le Père Noël souhaitent rappeler à tous les conducteurs qu'ils doivent être vigilants et bien reposés et qu'ils ne doivent pas conduire sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, y compris le cannabis. Voici des conseils pour rester en sécurité sur les routes :

Assurez-vous que tous les passagers sont attachés et que tous les articles sont fixés dans votre véhicule. Tous les passagers doivent porter leur ceinture de sécurité et les enfants doivent être attachés dans des sièges d'auto qui leur conviennent.

Tous les passagers doivent porter leur ceinture de sécurité et les enfants doivent être attachés dans des sièges d'auto qui leur conviennent. Informez-vous des caractéristiques de votre véhicule avant de le conduire. Tous les systèmes d'aide à la conduite ne fonctionnent pas de la même façon ou ne portent pas le même nom. Consultez des sources, comme le manuel du propriétaire ou le site Web du fabricant.

Tous les systèmes d'aide à la conduite ne fonctionnent pas de la même façon ou ne portent pas le même nom. Consultez des sources, comme le manuel du propriétaire ou le site Web du fabricant. Les technologies d'aide à la conduite ne remplacent pas les conducteurs. Il se peut que les systèmes ne détectent pas tous les objets ou tous les véhicules et ne fonctionnent pas dans toutes les conditions routières ou météorologiques. Restez concentrés sur votre conduite en tout temps, même lorsque les technologies d'aide à la conduite sont activées.

«?Je suis ravi d'autoriser le Père Noël à voler dans l'espace aérien canadien afin qu'il puisse parcourir le ciel en toute sécurité la veille de Noël. Je tiens à rappeler au Père Noël et à tous les Canadiens qu'il faut conduire prudemment dans les conditions hivernales au pays. Je vous souhaite des déplacements sécuritaires et un joyeux temps des Fêtes.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Êtes-vous prêt pour la conduite en hiver? Consultez les 10 conseils pour la conduite en hiver favoris du Père Noël

Votre véhicule est-il muni de caractéristiques d'aide à la conduite? Apprenez comment ces technologies peuvent vous aider à éviter les collisions, et comment les utiliser de manière sécuritaire.

Encore cette année, le Père Noël a pris l'engagement de laisser faire le cellulaire et il ne répondra pas aux messages textos ni aux appels pendant qu'il conduit son traîneau.

Vous pouvez suivre le Père Noël et son renne sur le site Web NORAD Sur la piste du Père Noël et sur Twitter en suivant le mot-clic #NORADPèreNoël.

