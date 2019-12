Bombardier élargit son équipe de direction des ventes d'avions d'affaires





Michael Anckner est nommé vice-président des Ventes mondiales d'avions Learjet et des flottes d'entreprise

Peter Bromby est nommé vice-président des Ventes mondiales d'avions d'occasion

Bombardier offre le plus large portefeuille d'avions d'affaires formant la plus vaste gamme d'avions au vol le plus en douceur, à la plus grande fiabilité et aux meilleurs coûts d'exploitation dans tout le marché

MONTRÉAL, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Aviation a annoncé aujourd'hui deux nominations de hauts dirigeants au sein de l'équipe des ventes d'avions d'affaires : celle de Michael Anckner, au poste de vice-président des Ventes mondiales d'avions Learjet et des flottes d'entreprise, et celle de Peter Bromby, au poste de vice-président des Ventes mondiales d'avions d'occasion. Ces nominations permettent d'accorder une attention spéciale à la croissance de deux importants segments du marché des avions d'affaires de Bombardier.

« Les avions Learjet sont des outils de productivité parfaits offrant des performances de premier ordre et des avantages de rentabilité directs », a indiqué Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d'affaires. « Combiner l'équipe de ventes Learjet à l'équipe des flottes d'entreprise est un choix tout naturel dans la foulée du lancement de l'avion Learjet 75 Liberty. De plus, le portefeuille d'avions d'affaires de Bombardier forme la plus vaste gamme d'avions au vol le plus en douceur, à la plus grande fiabilité et aux meilleurs coûts d'exploitation dans tout le marché ».

Michael Anckner a occupé divers postes aux responsabilités croissantes chez Bombardier depuis 2013, et jusqu'à tout récemment celui de vice-président régional des Ventes des flottes d'entreprise et des avions spécialisés. Dans ces nouvelles fonctions, il conservera ses responsabilités actuelles relatives aux flottes d'entreprise et assumera le nouveau mandat de continuer à augmenter la présence de la marque Learjet et de soutenir sa réussite.

« La combinaison de ces deux groupes permettra tout naturellement à l'équipe Learjet et à l'équipe des flottes d'entreprise de créer une approche unifiée sur les marchés clés en échangeant leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires, » a ajouté Peter Likoray.

Le segment de marché des avions d'occasion continue de jouer un rôle essentiel dans la réussite de Bombardier. Cadre aguerri du secteur des avions d'affaires, Peter Bromby assumera de nouvelles fonctions axées exclusivement sur les ventes mondiales d'avions d'occasion, contribuant à la croissance stratégique de ce segment et fournissant un soutien du plus haut calibre pour que les clients puissent évoluer sans discontinuité au sein de la gamme des produits Bombardier.

