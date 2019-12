Un record pour La guignolée des médias et une dernière journée pour donner!





Plus de 3,6 millions $ récoltés lors de la 19e édition, qui se termine le 24 décembre

MONTRÉAL, le 23 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La 19e édition de La guignolée des médias a permis jusqu'à maintenant de collecter un record de plus de 3,6 millions $ grâce à la générosité des Québécois. Cette somme dépasse largement l'ancienne marque de 3,2 millions $ établie en 2017.

Seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec, La guignolée des médias a reçu et redistribué 44 millions $ depuis sa naissance en 2001. Plus d'une centaine d'organismes en ont bénéficié, dont, à Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul.

Voici les montants amassés dans les principales régions participantes (excluant les dons en ligne, par texto, par téléphone et chez les Amis):

Abitibi-Témiscamingue: 301 425 $

Beauce: 13 471 $ plus une valeur de 476 $ en denrées

Beloeil/McMasterville/Saint-Hilaire: 45 000 $

Chibougamau: 15 000 $ et 26 kilos de denrées

Côte-Nord: 233 223 $ plus une valeur de 12 251 $ en denrées

Estrie/Bois-Francs: 226 338 $

Gatineau: 81 894 $

Lanaudière: 79 600 $ et 2 300 kilos de denrées

Laurentides: 260 000 $ plus 14 697 kilos de denrées

Laval: 66 431 $

Longueuil (agglomération): 272 000 $ plus une valeur de 125 000 $ en denrées

Mauricie: 182 348 $

Montréal: 433 306 $ plus l'équivalent de 3 888 sacs d'épicerie

Québec: 190 000 $ et 30 000 kilos

Rimouski: 146 600 $

Rivière-du-Loup : 10 000 $

Saguenay: 249 507 $

Saint-Hyacinthe: 35 662 $

Suroît: 92 067 $

Seulement quelques heures pour donner

Chacun peut contribuer à faire augmenter ces montants, car il sera possible de donner à La guignolée des médias jusqu'au mardi 24 décembre à minuit.

Les 415 pharmacies du Groupe Jean Coutu, les 208 supermarchés Maxi et Provigo ainsi que les 58 bureaux de la bannière immobilière Via Capitale acceptent encore les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent.

Ticketpro met également son réseau téléphonique à la disposition des donateurs. Leurs contributions peuvent donc être versées en toute sécurité au 1 866 908-9090 ou au 514 790-1111. Il est aussi possible d'aider à guignolee.ca ou par texto - en textant REMPLIR au 20222 - pour un don de 10 $.

Merci à tous!

Merci aux milliers de bénévoles, aux médias, entreprises et organismes qui se sont mobilisés partout au Québec pendant un mois. Et un immense merci à nos porte-paroles nationaux: la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard, le photographe Alexandre Champagne, l'animateur Jean-Philippe Dion, l'humoriste et animateur Stéphane Fallu, le comédien Patrice Godin, l'entrepreneure Danièle Henkel, la blogueuse Bianca Longpré, la chanteuse Ariane Moffatt et l'animatrice Patricia Paquin. Du matin au soir du 5 décembre dernier, ils ont notamment sillonné les rues à Montréal et de sa région pour solliciter des dons et sensibiliser la population à la cause. Sans eux, cette collecte ne pourrait pas exister.

Merci également à nos précieux collaborateurs:

L'agence TAM-TAM\TBWA, l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, Cision, Déménagement La Capitale, Desjardins, Expert'ease, GardaWorld, les employés de la caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, Location Jean Légaré, MTL Grandé Studios, Raymond Chabot Grant Thornton, la Société de transport de Montréal, STT et SEE du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges et la Ville de Montréal.

Rendez-vous en 2020

La prochaine édition de La guignolée des médias aura lieu du 23 novembre au 24 décembre, alors que la populaire collecte de rue se déroulera le jeudi 3 décembre 2020. C'est un rendez-vous!

À propos de La guignolée des médias

La guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté près de 44 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et qui culmine lors d'une journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux.

