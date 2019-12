/R E P R I S E -- Invitation aux médias - À Noël, il n'y a pas que le Père Noël qui traverse le ciel.../

Alimentaria Barcelona est l'un des principaux salons de l'alimentation, des boissons et des services alimentaires à travers la planète, qui aura lieu du 20 au 23 avril 2020 à la Fira de Barcelona. Il a pour priorités d'accroître la présence...

Dimanche 22/12/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 9-S, 2-H, 7-H, K-S, 2-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 8, 17, 18, 24, 30 & 32 No comp. 22. PICK-2: 6 1 PICK-3: 9 1 4 PICK-4:...

Samedi 21/12/2019 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 7 millions $16, 18, 19, 45, 47 & 48. No comp. 21 Lot garanti de LOTTO 6/49 34234289-01 49550703-07 50228146-02 70278998-01 84320874-04 SOURCE OLG Winners