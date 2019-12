MusashiAI lance la première agence d'emploi pour robots au monde





MusashiAI, une coentreprise entre SixAI Ltd. d'Israël et Musashi Seimitsu du Japon (une société affiliée de Honda Motor Corporation), a lancé ses robots entièrement autonomes qui vont s'intégrer parfaitement aux travailleurs humains dans un environnement industriel 4.0. Ses robots effectueront le travail souvent pénible et répétitif que les humains doivent accomplir dans les lieux de travail industriels.

Ses deux robots contrôlés par un chariot élévateur à fourche et par un système d'inspection visuelle AI sont testés par Musashi Seimitsu, un leader mondial dans le domaine des pièces de transmission automobile qui compte 35 usines de fabrication dans le monde entier.

La coentreprise introduit également un modèle commercial unique en offrant aux employeurs industriels la possibilité de se procurer la main-d'oeuvre nécessaire par l'intermédiaire d'une agence de placement en robotique, au lieu d'investir des capitaux importants dans l'achat de robots.

Ce modèle permet aux entreprises d'embaucher de la main-d'oeuvre robotisée à l'heure ou de payer un salaire basé sur les tâches accomplies.

Ces développements représentent un grand pas en avant dans le déploiement des robots :

Les robots sont véritablement autonomes, par opposition à l'automatisation - on leur donne des tâches et ils définissent leur propre façon optimale de les exécuter, tout comme les humains le font.

Le nouveau modèle commercial de location de robots à l'heure ou à la tâche signifie qu'ils sont maintenant disponibles pour soutenir beaucoup plus d'entreprises ou d'organisations.

Un inspecteur humain expérimenté en contrôle qualité vérifie les pièces fabriquées pour les défauts en environ 2 secondes par pièce avec une précision de 97%. Traditionnellement, les meilleurs robots prenaient plus de 20 secondes par pièce avec une précision de 70 %. Les robots de MusashiAI ont une efficacité similaire à celle des humains à 2 secondes avec une précision de 98%.

L'apprentissage machine autonome est au coeur de cette réalisation.

Ran Poliakine, Fondateur et Président de SixAI a ajouté :

" Notre objectif est de trouver des moyens d'intégrer les robots intelligents dans les lieux de travail du monde réel. Nous voulons que les gens et les entreprises soient en mesure d'attribuer des tâches répétitives, mais essentielles, aux travailleurs robotisés, tandis que les humains se concentrent sur les tâches plus complexes et engageantes, où ils ont un avantage concurrentiel sur les machines. "

Hiroshi Otsuka, Président et PDG de Musashi Seimitsu Industry Co, Ltd, a déclaré :

" Notre nouveau partenariat avec SixAI nous permet de faire un pas vers l'avenir. Notre défi est de changer le monde en combinant la technologie de l'IA avec notre technologie de fabrication japonaise. C'est en associant le meilleur de la nouvelle technologie d'IA à nos 80 ans d'expérience de fabrication que nous y parviendrons. C'est un grand pas vers l'avenir. "

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

