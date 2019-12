Vidéotron fait l'acquisition de Cable Amos





MONTRÉAL, le 23 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition de Télédistribution Amos inc. (Cable Amos) et de son réseau. Le fleuron québécois des télécommunications a confiance que les citoyens abitibiens résidant sur le territoire desservi par Cable Amos pourront joindre sa grande famille dans les prochains mois et ainsi bénéficier de la meilleure expérience client sur le marché.

« Notre intention de nous implanter en Abitibi-Témiscamingue est bien réelle et la transaction que nous annonçons aujourd'hui en est la preuve. Nous l'avons dit dans le passé : nous évaluerons et saisirons toute occasion de croissance dans la région. Nous avons hâte et nous sommes fébriles à l'idée d'offrir nos services aux citoyens de la région. », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Nous sommes fiers de passer le flambeau à Vidéotron. Ce choix n'est pas un hasard, nous sommes convaincus qu'elle représente l'entreprise la mieux placée pour créer une saine concurrence dans la région. Les besoins de la clientèle évoluent, et seule Vidéotron est en mesure de répondre à cette nouvelle réalité. » a ajouté la direction de Cable Amos.

Cable Amos dessert actuellement les territoires d'Amos, Senneterre, Barraute, Lebel-sur-Quévillon, Belcourt, Ste-Gertrude-Manneville, Launay, Trécesson, Berry, Champneuf, La Motte, Landrienne, La Corne, Preissac, St-Felix-de-Dalquier, St-Mathieu-d'Harricana, St-Marc-de-Figuery, La Morandière, Rochebeaucourt, Guyenne, St-Dominique-du-Rosaire, Pikogan et de Rivière-Héva. Les résidents couverts par le réseau filaire de Cable Amos pourront faire l'expérience d'Helix, la nouvelle plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron.

Cette acquisition devrait être effective au courant du printemps 2020 et est sujette à l'approbation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à diverses conditions usuelles. Dès lors, les équipes de Vidéotron viendront à la rencontre des Abitibiens demeurant sur le territoire couvert par Cable Amos afin de présenter ses produits et d'effectuer ses premières installations.

Rappelons que Vidéotron comptait déjà offrir des produits et des services dans le reste de la région en s'interconnectant au réseau de Cablevision. Avec cette acquisition, le fleuron québécois sera en mesure de connecter un nombre encore plus important de citoyens en Abitibi-Témiscamingue.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 443 500. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et au top 100 des meilleurs employeurs à Montréal.

