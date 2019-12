Ouverture de la piste multifonctionnelle du pont Samuel-De Champlain





MONTRÉAL, le 23 déc. 2019 /CNW/ - La piste multifonctionnelle du pont Samuel-De Champlain ouvrira aujourd'hui. Pour la première fois, piétons et cyclistes peuvent maintenant traverser le fleuve entre Montréal et la Rive-Sud 365 jours par année.

D'une longueur de 3,4 kilomètres, la piste multifonctionnelle communique avec les réseaux cyclables existants des villes de Montréal et de Brossard. La piste comprend quatre belvédères qui offrent un point de vue impressionnant sur le fleuve Saint-Laurent, la voie maritime et le centre-ville de Montréal.

La portion autoroutière du corridor du pont Samuel-De Champlain est maintenant ouverte dans sa configuration finale. Les derniers travaux prévus seront terminés d'ici l'été 2020, notamment l'achèvement d'une rampe d'accès, le pavage de quelques sections de tronçons routiers, en plus des retouches de peinture et les aménagements paysagers, qui ne peuvent être effectués en hiver.

« Piétons et cyclistes ont maintenant accès à une piste multifonctionnelle, fiable et sécuritaire, qui leur permet de traverser le pont Samuel-De Champlain tout au long de l'année. Ce point tournant pour le transport actif dans la grande région de Montréal consacre à nouveau le pont Samuel-De Champlain comme une infrastructure moderne et efficace qui répond aux besoins de mobilité actuels et futurs de ses utilisateurs en vue d'améliorer leur qualité de vie. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Le pont Samuel-De Champlain offre un lien sécuritaire et moderne entre Montréal et la Rive-Sud pour les déplacements de milliers de navetteurs, cyclistes, piétons et touristes et pour les échanges commerciaux internationaux, qui se chiffrent à plusieurs milliards de dollars.

Le pont Samuel-De Champlain a été inauguré le 28 juin 2019.

a été inauguré le 28 juin 2019. Le corridor du pont Samuel-De Champlain , construit en partenariat public-privé par Infrastructure Canada et Signature sur le Saint-Laurent , comprend le pont Samuel-De Champlain , le pont de l'Île-des-Soeurs et les tronçons fédéraux de l'autoroute 15 et de l'autoroute 10 reliant le nouveau pont au réseau de transport du Grand Montréal.

