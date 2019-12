Bombardier célèbre la livraison d'un premier avion Global 6500 à HK Bellawings Jet Limited de Hong Kong





L'exploitant HK Bellawings doit intégrer l'avion d'affaires Global 6500 dans son impressionnant portefeuille de produits Bombardier

HK Bellawings Jet Limited deviendra l'exploitant qui gère la plus importante flotte d'avions Global 6500 et Global 7500 en Chine

L'avion Global 6500 est parfaitement adapté aux opérations en Asie, offrant un rayon d'action mondial permettant l'accès à des villes clés du monde entier et une expérience de vol rehaussée avec la technologie du vol en douceur emblématique de Bombardier

MONTRÉAL, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a célébré la livraison de son premier avion Global 6500 à HK Bellawings Jet Limited, société de gestion d'avions de Hong Kong. Cette nouvelle fait suite à la récente entrée en service de l'avion Global 6500 le 24 septembre 2019, et à ses débuts publics au salon et congrès de l'association nationale de l'aviation d'affaires des États-Unis (NBAA-BACE) à Las Vegas en octobre.

« L'avion Global 6500 est l'avion de choix pour des sociétés de gestion d'avions d'affaires prospères telles que HK Bellawings », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Aviation. « Cet avion phare de l'industrie offre la cabine la plus spacieuse, l'autonomie la plus grande et le vol le plus en douceur. Avec un intérieur raffiné et la performance connue des avions d'affaires Global, le nouvel avion Global 6500 est parfaitement adapté pour répondre aux besoins des voyageurs les plus avisés dans la région. »

« Nous sommes ravis d'intégrer l'avion Global 6500 à notre flotte et de commencer nos activités avec l'un des meilleurs avions d'affaires du monde », a indiqué M. YJ Zhang, président de HK Bellawings. « Avec sa superbe cabine et son design réfléchi, nous sommes convaincus que l'avion Global 6500 procurera une expérience de vol exceptionnelle à nos clients. »

Offrant la cabine la plus large de sa catégorie et une finition haut de gamme, l'avion Global 6500 assure aux passagers un confort ultime pour rendre les vols productifs et agréables. L'avion allie innovation et design à la perfection, et offre des caractéristiques exclusives comme le fauteuil Nuage breveté de Bombardier pour un confort ergonomique optimal, ainsi que la chaise méridienne Nuage, une option d'assise polyvalente qui se convertit d'une chaise longue à une surface plane pour dormir ou pour s'asseoir à table.

Doté de moteurs Pearl spécialement construits par Rolls-Royce et d'une aile redessinée pour fournir le vol le plus en douceur, l'avion Global 6500 offre une autonomie de 6 600 milles marins qui le place en tête de sa catégorie et lui permet de relier Hong Kong, Beijing ou Shanghai à des destinations importantes telles que Londres, Milan ou San Francisco. Ces moteurs Rolls-Royce de dernière génération rendent également l'avion Global 6500 plus propre et efficace, avec de très faibles niveaux d'émission et une empreinte environnementale réduite.

Fondée en 2014, HK Bellawings Jet Limited est une société de gestion d'avions d'affaires qui propose un éventail diversifié de solutions et services professionnels, hautement efficaces et complets pour l'aviation d'affaires, notamment la gestion d'avions, la maintenance, des services de voyages, l'acquisition d'avions et des services-conseils en aviation d'affaires. Elle exploite une flotte d'avions d'affaires Challenger et Global de Bombardier.

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier, Global, Global 6500 et Nuage sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

