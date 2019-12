Starlight Capital annonce les distributions en espèces 2020 pour ses FNB cotés en bourse





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), a annoncé aujourd'hui les distributions mensuelles 2020 pour ses fonds négociés en bourse (FNB). Les distributions mensuelles 2020 du Fonds d'infrastructures mondiales Starlight (NEO:SCGI.UN) et du Fonds d'immobilier mondial Starlight (NEO:SCGR.UN) représentent une augmentation de 14 % et de 8 % par rapport aux distributions mensuelles de 2019, respectivement. Les porteurs de parts inscrits recevront des distributions en espèces « par part » selon le calendrier ci-dessous :

Taux de distribution

du Fonds

d'infrastructures

mondiales Starlight Taux de distribution

du Fonds

d'immobilier mondial

Starlight Date ex-dividende Date

d'enregistrement Date de paiement 0,0475 $ 0,0450 $ 3 janv. 20 6 janv. 20 10 janv. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 7 févr. 20 10 févr. 20 14 févr. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 6 mars 20 9 mars 20 13 mars 20 0,0475 $ 0,0450 $ 2 avr. 20 3 avr. 20 9 avr. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 1er mai 20 4 mai 20 8 mai 20 0,0475 $ 0,0450 $ 5 juin 20 8 juin 20 12 juin 20 0,0475 $ 0,0450 $ 3 juil. 20 6 juil. 20 10 juil. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 7 août 20 10 août 20 14 août 20 0,0475 $ 0,0450 $ 3 sept. 20 4 sept. 20 11 sept. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 2 oct. 20 5 oct. 20 9 oct. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 6 nov. 20 9 nov. 20 13 nov. 20 0,0475 $ 0,0450 $ 4 déc. 20 7 déc. 20 11 déc. 20

Pour les porteurs de parts admissibles, un régime de réinvestissement des distributions est disponible. Les porteurs de parts intéressés sont priés de communiquer avec leur courtier et de consulter le texte intégral du régime. Vous pouvez obtenir un exemplaire du régime sur le site www.sedar.com ou en faisant une demande auprès de notre service Expérience du conseiller et de l'investisseur (détails ci-dessous).

La composition fiscale des distributions des FNB Capital sera déterminée sur une base annuelle et ne sera disponible qu'après la fin de l'exercice fiscal des FNB.

Au sujet du Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu courant régulier en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés ayant une exposition directe ou indirecte aux infrastructures.

Au sujet du Fonds d'immobilier mondial Starlight

L'objectif de placement du fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant, à l'échelle mondiale, principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des parts de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 12,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 200 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

