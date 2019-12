Nemaska Lithium demande la protection contre les créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies





MONTRÉAL, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (la « Société ») (TSX : NMX) (OTCQX : NMKEF) (Francfort : N0T) annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a autorisé la Société et ses filiales à présenter une demande auprès de la Cour supérieure du Québec afin d'obtenir la protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») pour donner suffisamment de temps à la Société pour mener à bien ses efforts de refinancement afin de permettre l'achèvement de la construction de son projet Whabouchi, lesquels sont nécessaires en raison de la réévaluation des coûts précédemment annoncée.



Après un examen attentif de toutes les solutions de rechange possibles à l'issue de consultations approfondies avec ses conseillers juridiques et financiers, le conseil d'administration de la Société, sur la recommandation de son comité spécial, a déterminé qu'il était dans l'intérêt véritable de la Société et de toutes ses parties prenantes de déposer une demande de protection contre ses créanciers en vertu de la LACC.

L'ordonnance initiale de la Cour qui est demandée devrait permettre la suspension de créances et de l'exercice de droits contractuels afin d'offrir la protection nécessaire pour poursuivre le processus d'examen stratégique continu de la Société sous la supervision du conseil d'administration en consultation avec les conseillers professionnels de la Société. À cet égard, la Société prévoit qu'elle pourrait demander à la Cour d'approuver le lancement d'un processus officiel de sollicitation d'investisseurs visant à obtenir du financement supplémentaire, à vendre des actifs, à conclure une coentreprise ou une combinaison de ces opérations, à une audition ultérieure devant la Cour. Ce processus vise à susciter de l'intérêt dans l'entreprise ou dans l'actif de la Société ou dans une restructuration du capital de la Société, dans le but de maximiser le rendement à l'égard de l'actif de la Société et de créer le fondement d'un plan de compromis ou d'arrangement pour toutes les parties prenantes de la Société.

La Société fera le point sur ces questions une fois que de l'information supplémentaire sera disponible.

Les transactions sur les actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») devraient être suspendues et il est prévu qu'elles le resteront jusqu'à ce que la TSX procède à un examen de l'admissibilité de la Société à une inscription à la cote de la TSX.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, notamment ceux relatifs à la demande et aux procédures en vertu de la LACC, aux activités de la Société, à ses liquidités et à sa capacité de respecter ses obligations, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes posées par la Société dans ses énoncés prospectifs comprennent, notamment, la délivrance de l'ordonnance initiale de la Cour par la Cour supérieure du Québec et la suspension de la négociation à la TSX.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, ceux qui ont trait i) à l'issue de l'ordonnance initiale de la Cour, ii) à l'obtention de l'approbation de la Cour pour entreprendre un processus formel de sollicitation d'investisseurs visant à obtenir du financement supplémentaire, à vendre des actifs, à conclure une coentreprise ou une combinaison de ces opérations, iii) à la capacité de la Société d'obtenir du financement supplémentaire, iv) à la suspension de la négociation à la TSX et à tout examen par la TSX de l'admissibilité de la Société à une inscription à la cote de la TSX, et v) à la capacité de la Société de continuer à préserver l'encaisse disponible. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, supposent des incertitudes et des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. En outre, il n'y a aucune garantie qu'une valeur résiduelle subsistera pour les actionnaires aux termes des procédures sous le régime de la LACC.

Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels, ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que la mine Whabouchi et/ou l'usine électrochimique de Shawinigan seront mises en service et commenceront la production, étant donné que les événements futurs pourraient différer sensiblement de ce que prévoit actuellement la Société. De plus, rien ne garantit que les procédures en vertu de la LACC aboutiront à maximiser le rendement des actifs de la Société et ceux de ses filiales.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont donnés sous réserve de ces mises en garde et celles faites dans nos autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières y compris, notamment, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 30 septembre 2019 et dans la rubrique « Exposition et gestion risques » dans le dernier rapport de gestion de la Société. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la législation applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.nemaskalithium.com .

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Gabrielle Tellier

Relations avec les médias

514-348-0466

gabrielle.tellier@nemaskalithium.com Wanda Cutler

Relations avec les investisseurs

416-303-6460

wanda.cutler@nemaskalithium.com

