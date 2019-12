Les avions hautement performants Global 5500 et Global 6500 de Bombardier reçoivent la certification de la FAA





Le premier avion Global 6500 est entré en service en septembre et a fait ses débuts mondiaux très remarqués en octobre au salon annuel de la NBAA à Las Vegas

Les avions d'affaires Global 5500 et Global 6500 ont reçu les certifications de Transports Canada, de l'AESA et maintenant de la FAA à temps, selon l'échéancier prévu

Le biréacteur Global 5500 affiche une autonomie accrue de 5 900 milles marins, soit 700 milles marins de plus à Mach 0,85 que son concurrent le plus proche, et de plus petite taille

Les avions Global 5500 et Global 6500 offrent le vol le plus en douceur, les cabines les plus spacieuses et le plus grand rayon d'action dans leur catégorie

MONTRÉAL, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui que ses deux plus récents ajouts à la gamme Global, les biréacteurs d'affaires Global 5500 et Global 6500, ont reçu la certification de l'administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis, franchissant un autre jalon important après son entrée en service réussie en septembre et ses impressionnants débuts mondiaux au salon et congrès annuel de la NBAA à Las Vegas.

« Cette plus récente étape est une excellente nouvelle et permet d'entamer un nouveau chapitre dans l'histoire de notre gamme d'avions Global », a déclaré Michel Ouellette, vice-président principal de la Gestion des programmes et de l'Ingénierie de Bombardier Aviation. « Grâce à la plus grande cabine dans leurs catégories respectives, à des caractéristiques de design novatrices et à des expressions uniques de confort et de contrôle, et au vol le plus en douceur, les avions Global 5500 et Global 6500 ont un solide avenir et gagneront l'appréciation des dirigeants d'entreprise, des pilotes et des exploitants du monde entier. »

Ces avions ont suivi un programme rigoureux d'essais en vol et obtenu la certification de Transports Canada et celle de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) à quelques semaines de distance l'une de l'autre. Le moteur Pearl 15 a été conçu sur mesure avec un technologie novatrice ? aérodynamique améliorée, système de refroidissement des pales et système évolué de surveillance de la santé du moteur ? pour propulser les avions Global 5500 et Global 6500. Grâce à ces moteurs sur mesure, une aile redessinée et la redondance et la robustesse intégrées des systèmes qui ont fait la renommée des avions Global de Bombardier, ces avions offrent une sécurité supérieure et un vol en douceur aux passagers.

Dotés du poste de pilotage révolutionnaire Vision de Bombardier, en tête de l'industrie et équipé de la plus récente technologie aux dispositifs automatisés qui réduisent la charge de travail, l'avion offre une suite avionique complète dont l'ergonomie et l'esthétique procurent aux pilotes un confort et un contrôle exceptionnels.

Les cabines redessinées de ces avions sont aussi superbes que toute autre cabine Global renommée, avec des caractéristiques exclusives aussi innovantes que luxueuses. Les avions Global 5500 et Global 6500 sont dotés du fauteuil Nuage breveté, la première nouvelle architecture de sièges en aviation d'affaires depuis plus de 30 ans. L'avion est également doté de la chaise longue novatrice Nuage, première et unique chaise longue disponible de l'aviation d'affaires qui se convertit en une surface plane pour dormir ou pour prendre place autour de la table, à une réunion ou à un fin repas. Au coeur des lignes fluides de son architecture réalisée de façon exceptionnelle se trouve une merveille technique en matière de mobilier, soigneusement conçue pour maximiser le confort en vol.

Ces nouveaux avions s'appuient sur la réussite des avions Global 5000 et Global 6000 en offrant respectivement 700 et 600 milles marins d'autonomie supplémentaire, combinée à un avantage de consommation de carburant pouvant aller jusqu'à 13 p. 100, ce qui rend les coûts d'exploitation très favorables par rapport à ceux d'avions concurrents plus petits au rayon d'action plus réduit. De plus, l'avion Global 5500 vole 200 milles marins de plus que prévu. Ainsi, avec 700 milles marins de plus à Mach 0,85 que son plus proche et plus petit concurrent, l'avion Global 5500 peut voler sans escale de l'Europe occidentale à la côte Ouest des États-Unis*, reliant plus de destinations et procurant le vol en douceur caractéristique de Bombardier pour un confort exceptionnel des passagers.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Bombardier Vision, Global, Global 5000, Global 5500, Global 6000 et Global 6500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

* Dans certaines conditions d'exploitation.

