SEMAFO : Mise à jour à propos de la dette et de l'entreprise





MONTANTS EN DOLLARS AMÉRICAINS

MONTRÉAL, le 23 déc. 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) présente une mise à jour à propos de sa dette et des affaires de l'entreprise.

Benoit Desormeaux, président et chef de la direction de SEMAFO, a déclaré : « Macquarie est notre seul créancier et a été un excellent partenaire pour nous durant cette période difficile. J'aimerais les remercier pour leur soutien alors que nous travaillons sur un plan de redémarrage à Boungou et sur le rodage à la mine souterraine Siou en vue d'atteindre la pleine capacité de production d'ici la fin du premier trimestre de 2020. »

Mise à jour à propos de la dette

SEMAFO a conclu un avenant (l'« avenant ») avec Macquarie Bank Limited (« Macquarie ») qui a pour objet de réviser l'entente de crédit initiale (l'« entente initiale »). L'entente initiale reste en vigueur, et l'avenant apporte deux principaux changements.

Le premier changement se rapporte à une provision en cas de défaut. L'entente initiale stipulait qu'un cas de défaut survenait lorsque, entre autres choses, les opérations à Boungou étaient suspendues pendant une période de 30 jours ou plus. Nous avons obtenu une dérogation de Macquarie à cet effet au début du mois de décembre, alors que nous mettions en place l'avenant. En vertu de l'avenant, un nouveau cas de défaut survient si l'usine n'a pas redémarré et le traitement de minerai issu des stocks de minerai existants à Boungou n'a pas commencé d'ici le 15 février 2020 ou à toute autre date ultérieure convenant à Macquarie.

Le deuxième changement se rapporte au compte de réserve, comptabilisé sous forme de liquidités soumises à des restrictions, dans lequel un montant de 15 millions $ est détenu jusqu'à ce que le prêt soit réduit à 30 millions $. En vertu de l'avenant, ces liquidités soumises à des restrictions de 15 millions $ seront appliquées au paiement sur le capital exigible le 31 décembre 2019. Le compte de réserve et les liquidités soumises à des restrictions seront donc réduits à zéro au 31 décembre 2019, et SEMAFO devra renflouer le compte de réserve à 15 millions $ d'ici le 31 mars 2020, en plus de verser le paiement de capital régulier de 15 millions $ exigible le 31 mars 2020.

Mise à jour corporative

Nous continuons de gérer nos liquidités et notre fonds de roulement de façon prudente et conservatrice, notamment en reportant nos activités d'exploration. Notre plan pour 2020 sera axé sur la maximisation des flux de trésorerie. Nous continuons d'évaluer différentes options en vue de redémarrer les opérations à Boungou en toute sûreté et sécurité.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Mana et Boungou au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses, et par conséquent les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des mots ou expressions tels que « travaillons », « redémarrage », « plan », « rodage », « 2020 », « sera », « continuons », « anticipons », « axé », « engagée », « créer », « en tirant profit », « développement », « pipeline » et d'autres expressions semblables. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements futurs diffèrent sensiblement des attentes actuelles explicitement ou implicitement exprimées dans ces énoncés prospectifs comprennent la capacité : (i) de démarrer l'usine et de commencer le traitement de minerai issu des stocks de minerai existants à Boungou d'ici le 15 février 2020, (ii) de terminer le rodage et atteindre la pleine capacité de production à la mine souterraine Siou d'ici la fin du premier trimestre de 2020, (iii) de renflouer le compte de réserve de 15 millions $ d'ici le 31 mars 2020 en plus de verser le paiement de capital régulier de 15 millions $ exigible le 31 mars 2020, (iv) de réaliser notre priorité stratégique, les fluctuations du prix de l'or, des devises et des coûts d'exploitation, les risques liés à l'industrie minière, l'incertitude liée aux estimations de réserves et de ressources minérales, les délais, la stabilité politique et sociale en Afrique (incluant notre capacité à conserver ou renouveler nos licences et permis), et les autres risques décrits dans les documents de SEMAFO déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et d'autres risques potentiels, les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion annuel 2018 de SEMAFO, les mises à jour incluses dans les rapports de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres de 2019, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à l'adresse www.semafo.com. SEMAFO décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf exigences légales.

SOURCE SEMAFO

Communiqué envoyé le 23 décembre 2019 à 07:15 et diffusé par :