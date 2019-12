China Mobile International inaugure un centre de données au Royaume-Uni





LONDRES, 23 décembre 2019 /PRNewswire/ -- China Mobile International Limited (CMI) a officiellement inauguré son centre de données au Royaume-Uni début décembre. Premier centre de donnée en Europe construit et détenu par CMI, sa mise en service a considérablement enrichi ses ressources du réseau mondial en plein essor. En tant que plate-forme d'échange entre les réseaux internationaux et centres de données Internet (IDC), le centre de données du Royaume-Uni propose un service de connectivité qui relie l'Europe et l'Asie et fait écho à l'initiative «la Ceinture et la Route ».

Les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie sont depuis toujours maintenus à un niveau conséquent et connaissent un développement stable. La coopération Europe-Asie continue de se renforcer, notamment dans le domaine de l'investissement, de l'éducation et de la recherche. En s'appuyant sur l'excellente connectivité de la fibre optique, une alimentation d'énergie plus stable et un soutien du main-oeuvre hautement qualifié, le centre de donnée au Royaume-Uni est devenu un des noyaux importants pour CMI.

En élargissant son réseau mondial de centres de données jusqu'au Royaume-Uni, CMI apporte une plus grande connectivité aux entreprises multinationales dans la région Asie-Pacifique et Europe, dans notre nouvelle ère de la mondialisation numérique. Le centre de données au Royaume-Uni se connecte en toute fluidité avec le centre de données à Singapour, également récemment inauguré par CMI, son centre de réseau mondial (GNC pour Global Network Centre) à Hong Kong et son infrastructure de réseaux étendus dans le monde entier. CMI construit aussi en ce moment un centre de données à Francfort, en Allemagne, ainsi dans d'autres grandes villes du monde.

Grâce à la connexion directe entre la boucle locale de CMI en Europe et le câble SMW5 qui relie l'Asie du Sud-Est à l'Europe de l'Ouest via le Moyen-Orient, le centre de données peut donc être relié aux câbles sous-marins de la région Asie-Pacifique de CMI dont le SJC (Asie du Sud-Est-Japon), l'APG (passerelle Asie-Pacifique) et le SJC2. Ces câbles permettent des connexions fluides au sein de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Océan Indien, de l'Asie-Pacifique et entre ces différentes régions du monde. Tout ceci offre aux clients professionnels une connectivité très étendue et à très haut débit via les vastes ressources du réseau mondial de CMI.

Le centre de données au Royaume-Uni peut également mettre en oeuvre les ressources de câbles terrestres couvrant la région de l'initiative « la Ceinture et la Route » - notamment les réseaux Transit Europe-Asie 2 (TEA-2), Transit Europe-Asie 3 (TEA-3), Europe-Russie-Mongolie-Chine (ERMC), et les différentes routes pour les marchés européens et asiatiques (DREAM pour Diverse Route for European and Asian Markets). Dans l'ensemble, le réseau international offre un accès rapide à plus de 300 villes situées dans 31 provinces et régions de la Chine continentale.

Étant l'un des points de présence (PoP) du service Cloud Connect, ce centre de donnée propose une connexion entre les plateformes de différents fournisseurs de Cloud public ainsi que les solutions multi-Cloud sécurisées et Cloud hybride pour les clients entreprises. Il propose aussi un service de gestion de bout en bout qui permet une connectivité dans le monde entier.

« L'ouverture de notre nouveau centre de données au Royaume-Uni témoigne l'engagement de CMI à promouvoir des connexions fiable, sécurisés et haut débit dans le monde entier, et nous continuons de constater une forte demande des clients pour des solutions de connectivité, de cloud et de la diffusion de contenu non seulement entre la région Asie-Pacifique et l'Europe, mais aussi entre le Moyen-Orient et l'Afrique », a déclaré Monsieur Li Feng, président-directeur général de China Mobile International Ltd.

« À l'ère du Big data, les centres de données jouent un rôle essentiel pour faciliter les échanges d'informations. CMI fournit des services professionnels intégrés, à travers lesquels les entreprises ont la possibilité de développer leurs activités sans la moindre préoccupation. Notre centre de données au Royaume-Uni offre une plate-forme fiable, visant à répondre aux besoins existants et futurs du secteur financier, des entreprises de l'Internet et d'autres secteurs spécialisés dans la numérisation », a ajouté M. Li.

Situés dans le Slough Trading Estate, les locaux du centre de données de CMI au Royaume-Uni abritent plus de 1 600 racks. Conformément aux normes de centres de données TCDD (Certification par niveau des documents de conception) Tier III de l'Uptime Institute, ce centre garantie son service et une source d'énergie stable à 99,99 %.

Outre l'implémentation sécurisée de trois entrées individuelles de câbles à fibres, l'installation est doublement alimentée par deux sous-stations électriques distinctes. Le système d'alimentation est pris en charge par des transformateurs 2N et une alimentation sans interruption (ASI), équipé d'une batterie de secours d'une autonomie de 10 minutes à pleine charge. Le système de refroidissement du centre de données est pris en charge par des unités de refroidissement à air N+1 et des unités de climatisation pour salles informatiques (CRAC) à refroidissement à eau N+3, implémentées dans chaque grande salle de données, avec un système de stockage d'eau réfrigéré capable d'assurer les besoins de refroidissement pendant six minutes. Les locaux sont également équipés d'un groupe électrogène diesel N+1 qui permet un stockage de carburant pendant 24 heures à pleine charge.

CMI a pour objectif de fournir à ses clients des solutions intégrées et des services complets ainsi que d'autres services à haute valeur ajoutée tels que la colocation professionnelle, l'interconnexion et l'assistance à distance.

Grâce à sa grande portée mondiale à travers ses systèmes de câbles, ses points de présence et ses centres de données, CMI va continuer d'élargir sa présence dans le monde et de tirer le meilleur parti des synergies entre ses centres de données dans le but de convergence et d'efficacité, ce qui offrira un accès international via de hautes bandes passantes aux clients internationaux.

À propos de China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI) est une filiale entièrement détenue par China Mobile. Créée en décembre 2010 à Hongkong, China Mobile International propose ses activités dans 22 pays et régions et a pour mission d'élargir sa couverture du réseau télécom dans le monde et de réaliser un développement international. CMI dispose actuellement de 168 points de présence (PoP) et 70 ressources en câbles terrestres et sous-marins à l'échelle mondiale ; cela représente un total de bande passante de transmission internationale supérieur à 60T. À partir de son point de lancement à Hongkong (Chine), CMI a considérablement accéléré le développement des centres de données Internet (IDC) dans le monde et a convergé les ressources réseaux jusqu'aux centres de données pour accueillir les besoins dans le cloud. Avec le soutien inébranlable de China Mobile, CMI est un partenaire de confiance qui fournit des services et des solutions intégrées de télécommunications de haute qualité aux entreprises, opérateurs et utilisateurs mobiles internationaux.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.cmi.chinamobile.com.

