Telekom Albania choisit STL et Cognity pour son programme de transformation numérique

LONDRES, 23 décembre 2019 /PRNewswire/ -- STL (NSE : STRTECH), un innovateur en réseaux de données à l'échelle mondiale, en partenariat avec Cognity, un intégrateur de systèmes européen de premier plan, a annoncé la signature d'un accord de transformation numérique stratégique pluriannuel d'une valeur de plusieurs millions de dollars avec Telekom Albania, la première société de communications mobiles en Albanie.

Le marché albanais des télécommunications connaît une croissance significative et plus de 1,1 million d'abonnés augmentent la demande de données mobiles. Telekom Albania a choisi de surmonter toutes les contraintes existantes en adoptant une plateforme numérique optimisée par STL, qui sera conçue, déployée et gérée par STL et Cognity au cours des 7 (sept) prochaines années.

STL et Cognity déploieront des solutions logicielles ouvertes et modulaires de bout en bout à la pointe de la technologie à partir du portefeuille BSS/OSS de nouvelle génération de STL. Cela aidera Telekom Albania à centraliser, automatiser et numériser l'ensemble de ses activités de téléphonie mobile, haut débit sans fil, lignes fixes, IPTV mobile, pour les clients particuliers et professionnels. Passer de multiples systèmes existants à la plateforme STL DAWN (basée sur DevOps, une solution logicielle de réseau, axée sur l'intelligence analytique et à l'échelle du Web) offrira une véritable expérience axée sur le numérique aux clients de Telekom Albania en améliorant la souplesse opérationnelle et en accélérant la vitesse d'internet.

« Chez Telekom Albania, nous avons pris la décision de nous moderniser rapidement afin de fournir des services de classe mondiale à nos clients particuliers et professionnels », a déclaré Emil Georgakiev, président-directeur général de Telekom Albania. « STL et Cognity nous aideront à répondre aux attentes des clients en termes de simplicité en transformant plusieurs processus opérationnels essentiels, tels que la définition des produits, la gestion des leads, la définition des prix d'entreprise, la saisie des commandes et la facturation. Grâce à l'approche axée sur la valeur commerciale de STL, qui se concentre sur l'expérience client, nous serons en mesure d'apporter plus rapidement un riche ensemble de nouveaux services et expériences innovants à nos clients. »

« Les principaux fournisseurs de services de communication tels que Telekom Albania se concentrent sur la fourniture d'une expérience client supérieure et sont positionnés pour dépasser le marché de manière significative », a déclaré Anshoo Gaur, président-directeur général, logiciels réseau, STL. Faisant écho à ces idées et s'exprimant à propos du nouveau projet, Tilemachos Koulouris, vice-président Europe, STL, a ajouté : « Nous sommes très fiers d'avoir été choisis avec notre partenaire stratégique, Cognity, pour moderniser, automatiser et numériser les activités de Telekom Albania, et lui permettre de respecter son engagement visant à améliorer les vies et les entreprises. »

« Nous sommes honorés que Telekom Albania nous renouvelle sa confiance. Au cours des 12 dernières années, nous sommes parvenus à aider Telekom Albania à réaliser des projets de transformation significatifs. Aux côtés de notre partenaire stratégique, STL, Telekom Albania nous témoigne de nouveau sa confiance pour mener sa transformation numérique de bout en bout. Nous sommes ravis de cette opportunité et sommes convaincus qu'il s'agira d'un projet exemplaire sur le marché d'Europe centrale et du Sud-Est », a déclaré George Gazepis, président de Cognity.

À propos de Telekom Albania

Telekom Albania débute une nouvelle phase dans son parcours visant à devenir l'opérateur le plus apprécié et fiable sur le marché albanais. La société vient d'acquérir une licence pour la fréquence de 800 MHz pour 7,5 millions d'euros et va réaliser d'autres investissements dans la dernière technologie pour les réseaux 4G/4G +. Cet engagement, associé à l'expertise des équipes et à l'équipement moderne, soutient Telekom Albania dans son parcours pour devenir une société de premier plan dans le secteur.

Telekom Albania s'engage en faveur de l'innovation technologique en proposant d'excellents produits et services sur le marché, tout en adoptant chaque projet qui améliorera la vie des citoyens albanais.

À propos de Sterlite Technologies Ltd ? STL

STL est un chef de file mondial en solutions de réseaux de données de bout en bout.

Nous concevons et déployons des réseaux sans fil et fibre convergents de haute capacité. Avec une expertise allant des logiciels à l'échelle du Web et des réseaux programmables (SDN/NFV) à la conception de réseaux hyperscale en passant par le déploiement, la fibre optique et les câbles, nous sommes le plus grand fournisseur de solutions intégrées du secteur pour les réseaux de données mondiaux. Nous faisons équipe avec des sociétés de télécommunications mondiales, des sociétés cloud, des réseaux citoyens et de grandes entreprises pour concevoir, construire et gérer ces réseaux définis par logiciels et natifs dans le cloud.

STL est une entreprise centrée sur l'innovation. Nous menons des recherches fondamentales sur les applications réseau de nouvelle génération dans nos centres d'excellence, en mettant fortement l'accent sur le développement de solutions réseau de bout en bout. STL possède une forte présence mondiale, avec des installations de production de câbles, fibres et préformes optiques de nouvelle génération en Inde, en Italie, en Chine et au Brésil, ainsi que deux centres de développement de logiciels en Inde et une installation de conception de centres de données au Royaume-Uni.

À propos de Cognity

Cognity est un intégrateur de systèmes de premier plan qui se concentre sur la transformation et la mise en oeuvre numériques. La société exerce ses activités en Europe et au Moyen-Orient et dispose de sièges sociaux à Athènes, Londres, Sofia, Bucarest et Chypre.

Nous faisons la promotion, fournissons et soutenons des projets de transformation de bout en bout majeurs, permettant à nos clients d'anticiper leur avenir numérique sans compromettre les objectifs commerciaux actuels.

Bien que nous soyons fiers de notre portefeuille diversifié en matière d'expérience client (CX) et de GRC, facturation, gestion des commandes, intergiciels prêts pour le cloud, assistance et commerce numériques, Big Data, gestion et gouvernance des données, nous nous distinguons par notre portée régionale et notre compréhension locale rassemblée grâce à des projets majeurs réussis avec plus de 35 entreprises opérant dans les domaines des télécommunications, des services bancaires/financiers et de l'assurance dans plus de 10 pays, dont des groupes de télécommunications majeurs comme DT, Vodafone et Telenor CEE.

