Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Hanoukka

Aujourd'hui, les communautés juives du Canada et du monde entier célèbrent le premier jour de la Hanoukka, la fête juive des Lumières

OTTAWA, le 22 déc. 2019 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les membres des communautés juives du Canada et de partout dans le monde marqueront le début de la Hanoukka.

Aussi appelée la fête des Lumières, cette joyeuse célébration de huit jours commémore la lutte du peuple juif pour la libération de l'oppression et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Au coeur des festivités qui réunissent familles et amis, mentionnons l'allumage tous les soirs des bougies de la hanoukka (chandelier), accompagné de bénédictions et de chants.

J'invite les Canadiens de tous les horizons à profiter de la Hanoukka pour découvrir la richesse de la culture et des traditions des Juifs canadiens, de même que leur apport inestimable à toutes les sphères de notre société. Notre pays est fier de compter l'une des plus grandes communautés juives au monde.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite à tous ceux et celles qui la célèbrent une heureuse et lumineuse Hanoukka. Chag Hanoukka Sameach!

