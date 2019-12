Initiative humanitaire «20 by 2020» pour encourager le développement durable mondial grâce au don de solutions axées sur l'impact





Pour soutenir ses efforts d'encouragement continus en faveur du développement durable dans le monde, le prix Zayed pour la durabilité a annoncé le lancement de « 20by2020 » - une initiative humanitaire mondiale axée sur l'impact, mise en oeuvre avec un soutien clé du Marché Mondial d'Abou Dhabi, du Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, de Mubadala Petroleum, de Masdar et de l'Année de la tolérance.

S'appuyant sur le rôle mondial de premier plan joué par les Émirats Arabes Unis dans le développement international, l'initiative s'aligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et vise à accélérer les progrès vers la réalisation de ces objectifs, guidée dans sa mission par les valeurs d'inclusion et de compassion préconisées dans l'Année de la tolérance des Émirats Arabes Unis. Cet objectif sera atteint grâce au don de technologies et de solutions durables aux communautés défavorisées dans 20 pays. Chaque solution ou technologie a déjà transformé d'autres communautés à travers le monde et a été reconnue par le Prix Zayed de la Durabilité comme lauréate ou finaliste.

Commentant le lancement, S.E. Dr Sultan Al Jaber, ministre d'État des EAU et directeur général du prix, a déclaré : « L'initiative ?20by2020' est un moyen créatif de tirer parti des résultats du Prix Zayed pour la Durabilité pour avoir un plus grand impact dans le monde. En s'appuyant sur les solutions innovantes créées par les finalistes et les lauréats des prix, de nombreuses personnes en bénéficieront, permettant ainsi d'honorer l'héritage de notre père fondateur, qui était un humanitaire engagé et un défenseur du développement durable. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec des organisations aux vues similaires telles que le Marché Mondial d'Abou Dhabi, le Fonds pour le développement d'Abou Dhabi, Masdar et Mubadala Petroleum, toutes des entités émiriennes respectées qui partagent la vision du pays visant à toucher la transformation positive des communautés vulnérables du monde entier. Nous espérons que cette initiative inspirera d'autres à nous rejoindre pour relever les défis mondiaux les plus impérieux, » a ajouté S.E. Dr Sultan Al Jaber.

Effectivement, la première phase de l'initiative, qui ciblera principalement les communautés du « dernier kilometre » situées dans 10 pays, a déjà commencé. Les solutions offertes au cours de cette phase comprennent des kits solaires développées par «We Care Solar» (lauréat 2019 ? catégorie Santé) pour les établissements de santé situés dans les quartiers de Bhojpur et Shankhuwasabha au Népal, ainsi que le village ministériel de Ntinda, Kampala en Ouganda. Il faut noter que 6 000 mères et bébés au Népal et 12 000 mères et bébés en Ouganda devraient bénéficier de ces déploiements. En outre, une technologie de doseur alimentaire pour l'enrichissement de la farine, développée par Sanku (lauréat 2019 ? catégorie alimentaire) est donnée à Dar es Salam, en Tanzanie, qui devrait aider à nourrir 50 000 personnes avec des aliments nutritifs chaque jour.

S.E. Ahmed Al Sayegh, Ministre d'État des Émirats Arabes Unis et président du marché mondial d'Abou Dhabi, a également commenté cette annonce, en déclarant : « Abou Dhabi a toujours été à la pointe de l'innovation mondiale et des développements transformationnels qui sous-tendent les atouts des Émirats Arabes Unis en tant que centre commercial mondial et une économie durable. L'initiative ?20by2020' est un autre excellent programme humanitaire et de développement durable qui tire parti de l'innovation afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu'à la croissance de la région. »

« Cette initiative résonne bien avec l'objectif du Marché Mondial d'Abou Dhabi et son rôle pionnier sur la finance durable, le financement vert, l'innovation technologique et l'engagement envers des initiatives nationales qui renforcent le programme de développement durable des Émirats Arabes Unis (EAU). En tant que centre financier international à Abou Dhabi, le Marché Mondial d'Abou Dhabi continuera de plaider en faveur d'un écosystème financier dynamique ouvert qui attire de nouveaux investissements et facilite un flux de fonds plus important pour soutenir des projets et des besoins de développement effectifs aux Émirats Arabes Unis et dans la région du Moyen-Orient plus vaste. Je tiens à ajouter que nous sommes ravis de faire partie de l'initiative ?20by2020', » a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la première phase des déploiements, l'installation de réverbères solaires développés par Sunna design (lauréat 2018 ? catégorie PME) se déroule actuellement à l'extérieur de l'hôpital Prince Hamza à Amman, en Jordanie, et du village Habisha situé dans le gouvernement égyptien d'Assiout. En effet, l'installation de ces solutions d'éclairage sera achevée d'ici trois mois et devrait bénéficier quotidiennement à 3 000 personnes en Jordanie et à 3 500 personnes en Égypte. Parmi les autres solutions qui seront données en 2020, figurent les fontaines «Safe Water Cube», une technologie de filtration locale pour les eaux de surface, développée par l'Association Agir Ensemble (finaliste du prix 2019 ? catégorie eau). Cette solution sera installée dans les villages cambodgiens de Prek Toal, Meat Khlar et Peak Kanteal, donnant accès à l'eau potable à 5 000 personnes par jour. Des purificateurs d'eau seront également installés à Madagascar, au bénéfice de 5 000 personnes.

S.E. Noura bint Mohammed Al Kaabi, Ministre de la culture et du développement des connaissances et Président du Comité Exécutif de l'Année de la tolérance, a déclaré : « Cette initiative illustre les valeurs de notre fondateur Sheikh Zayed et son approche pour construire des ponts de coexistence et de paix avec les communautés mondiales. Effectivement, la tolérance est une valeur primordiale ancrée dans l'identité des Émirats Arabes Unis (EAU); le pays compte désormais plus de 200 nationalités qui coexistent dans la paix et le respect. »

Son Excellence a ajouté : « Le lancement de 20by2020 à la fin de l'Année de la Tolérance renforce notre mandat de soutenir les initiatives durables qui ont un impact sur les générations futures, notamment la tolérance, en tant que valeur, n'est pas limitée dans le temps. En déployant ces projets dans plusieurs villes, l'initiative vise à répondre aux besoins existants de ces communautés, en élevant les niveaux de vie et en favorisant finalement un environnement respectueux de l'humanité. Nous estimons que cette initiative fera la promotion du modèle de tolérance des Émirats Arabes Unis dans le monde. »

SE Mohammed Saif Al Suwaidi, directeur général de Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, a déclaré : « Les efforts dévoués des dirigeants des Émirats Arabes Unis (EAU), dans le domaine de l'aide internationale au développement, ont positionné la nation comme l'un des plus grands donateurs officiels d'aide au développement au monde, par rapport au revenu national. Issu de ces directives, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement a financé à ce jour des projets cruciaux de développement durable dans 95 pays, pour un montant de 92 milliards de Dirhams des Emirats Arabes Unis (AED) à travers des prêts concessionnels, des subventions publiques et des investissements. Améliorant les moyens de subsistance de millions de personnes, les projets financés par le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement soutiennent les objectifs définis des pays bénéficiaires et font progresser la mise en oeuvre des ODD des Nations Unies. Effectivement, nous saluons l'initiative ?20by2020' pour son approche inspirante et intelligente pour relever les défis du développement mondial. Je tiens à ajouter que nous sommes certains qu'en s'associant avec le Prix Zayed pour la Durabilité, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement amplifiera l'impact transformateur du Prix et apportera ses 48 ans antécédents pour renforcer l'autosuffisance économique et la prospérité des collectivités du monde entier. »

Au cours du premier trimestre de 2020, les systèmes solaires domestiques développés par d.light (lauréat 2013 ? catégorie PME) seront versés à l'Indonésie, ce qui aura un impact sur 8 000 personnes grâce à un meilleur accès à l'électricité qui améliorera la santé, l'éducation et l'activité économique. De même, les systèmes solaires domestiques développés par la Bright Green Energy Foundation, qui a été créée par Dipal Barua (lauréat 2009 ? catégorie réalisation d'une vie) seront attribués au Bangladesh. Cela devrait toucher 3 000 personnes. Il faut ajouter que des dons seront également versés au Costa Rica, ainsi que de plus amples informations sur la solution seront annoncées ultérieurement.

Il est à noter que la deuxième phase de l'initiative devrait s'achever avant la fin de 2020, et dix autres pays devraient recevoir une autre gamme de technologies et de solutions. Tous les dons «20by2020» combinés, aborderont quatre thèmes essentiels du programme mondial de durabilité, notamment la santé, l'alimentation, l'énergie et l'eau.

Dr Bakheet Saeed Al Katheeri, PDG de Mubadala Petroleum, a déclaré : « En tant qu'industrie pétrolière et gazière internationale en amont d'Abou Dhabi, nous nous sommes toujours engagés à contribuer au développement durable à long terme des communautés dans lesquelles nous opérons ? ce qui se reflète dans notre initiative d'investissement communautaire bien établies, percutantes et reconnues. En effet, nous sommes très heureux de nous associer au Prix Zayed de la Durabilité pour l'initiative humanitaire «20by2020», pour atteindre d'autres communautés vulnérables et apporter un changement véritable dans leur vie. Simultanément, avec l'initiative «20by2020», nous continuons de partager à l'échelle mondiale les valeurs du père fondateur des Émirats Arabes Unis, Sheikh Zayed, et de l'Année de la Tolérance aux Émirats Arabes Unis, tout en soutenant également les objectifs de développement durable des Nations Unies. »

Ainsi, depuis la première cérémonie de remise des prix, en 2009, plus de 318 millions de personnes ont été directement ou indirectement touchées par les solutions de développement durable et les projets scolaires des 76 lauréats.

