Deloitte conclut une entente pour offrir à ses employés une assurance habitation et auto simplifiée





TORONTO, 17 décembre 2019 — Sonnet Assurance, la compagnie d’assurance auto et habitation numérique au Canada, étend son expérience d’assurance simplifiée pour ses clients par l’entremise de son assurance de groupe. Sonnet a déjà conclu une entente avec Deloitte pour offrir un rabais de groupe à ses employés du pays dans un avenir rapproché.

Grâce à l’offre de l'assurance de groupe de Sonnet, les employés des compagnies participantes auront droit à une assurance à un taux réduit. L’expérience Sonnet permet aux employeurs d’inclure facilement l’assurance habitation et auto dans un programme de rémunération intéressant. L'assurance habitation et auto est un élément important d’un portefeuille de bien-être financier, offrant une tranquillité d'esprit en protégeant les gens contre l'imprévu. En s'associant à Sonnet, les employeurs ont également accès aux Connexions Sonnet, un réseau de marques semblables dont les offres spéciales contribuent également au bien-être financier.

« Nos clients aiment la simplicité de Sonnet, qui permet aux Canadiens d'assurer leurs demeures et leurs véhicules en aussi peu que cinq minutes, entièrement en ligne », note Eric Marion, Vice-président, Assurance de groupe, Sonnet. « Nous sommes heureux de proposer cette solution innovatrice d’assurance habitation et auto aux employeurs qui veulent accroître la mobilisation des employés par l’entremise d'options de bien-être financier pratiques et libre-service. »

Les employés et les compagnies ont tout à gagner de ce que Sonnet et les marques des Connexions Sonnet ajoutent à la solution de bien-être financier des employés - un élément important des programmes de rémunération. Les employés qui disent éprouver des difficultés financières prennent 75 % plus de journées d’absence, sont cinq fois plus propices à être distraits au travail2 et, dans le cas de la moitié de ces employés, passent plus de trois heures par semaine à traiter leurs problèmes financiers3. En collaboration avec les employeurs, Sonnet peut fournir des renseignements pertinents et contribuer à des stratégies à plus grande échelle pour favoriser la mobilisation, la fidélisation et la productivité des employés.

Deloitte a signé à titre de l’un des premiers participants de l’assurance de groupe de Sonnet. Cette entente prolonge la longue histoire entre Sonnet et Deloitte, qui a aidé à construire la plateforme de Sonnet.ca il y a plus de trois ans et qui continue de l'améliorer. Suivant sa création, Sonnet a gagné plusieurs prix, dont celui d’Innovation pour Guidewire et le prix Insurance Canada Technology Award.

« Nous sommes heureux d’offrir la nouvelle assurance de groupe de Sonnet aux 13 000 employés de Deloitte dans l’ensemble du Canada », affirme Adam Burke, Partenaire et vice-président, Deloitte. « Nous sommes certains que nos employés bénéficieront de l’expérience exceptionnellement simple que nous avons créée ensemble. »

« Nous avons travaillé de concert pendant des années avec Deloitte au développement d’une plateforme avant-gardiste et autonome qui offre constamment un service à la clientèle de pointe », ajoute Roger Dunbar, Vice-président principal, Sonnet. “Nous sommes heureux qu’ils ont décidé d’être l’un des premiers participants de notre nouvelle assurance de groupe.”

Pour plus de renseignements sur l’assurance de groupe de Sonnet et de la façon dont l’offre s’intègre à un programme global de bien-être financier, visitez le sonnet.ca/assurance-groupe.

Pour en savoir plus sur Les connexions Sonnet et accéder à des offres spéciales, des promotions et des conseils, visitez le sonnet.ca/connexions.

À propos de Sonnet Assurance

Lancée en 2016, la Compagnie d’assurance Sonnet (Sonnet) est une compagnie d’assurance sous réglementation fédérale. Notre mission est d’offrir aux Canadiens une méthode facile, transparente et personnalisée d’acheter une assurance habitation et auto en ligne afin de protéger l’endroit où les moments les plus mémorables de la vie se produisent. Passez à l’avenir de l’assurance au Sonnet.ca, et venez nous voir sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

Demandes d’entrevue ou renseignements :

