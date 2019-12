Esri conclut un accord de licence avec la Commission européenne





Esri, le leader mondial de l'intelligence de localisation, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord-cadre général (general master agreement, GMA) de quatre ans, avec la Commission européenne. L'accord permettra à la Commission européenne et à certaines agences exécutives d'utiliser le logiciel d'Esri et de déployer la gamme complète de ses produits ArcGIS dans une architecture SIG ouverte, évolutive et normalisée.

Mis en oeuvre et déployé par les distributeurs européens d'Esri, le GMA établit également des conditions générales sur lesquelles plusieurs autres institutions, agences et organes de l'UE vont pouvoir s'appuyer pour avoir accès aux produits d'Esri. Les distributeurs européens d'Esri fourniront un support, des services et une formation au niveau local.

« Nous sommes ravis par la perspective de travailler avec la Commission européenne dans le cadre de cet accord », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « C'est une priorité pour nous que de soutenir les directions générales et les agences de la Commission européenne avec nos dernières technologies géospatiales, afin de contribuer à leur labeur particulièrement important en matière de politiques au sein de l'UE. »

L'utilisation de la technologie SIG d'Esri permettra à la Commission européenne et à ses agences exécutives de partager et d'analyser facilement les informations géographiques pour les exploiter dans la prise de décisions éclairées et axées sur les données, quant aux politiques à instaurer.

À propos d'Esri

Esri, premier éditeur mondial de logiciels de système d'information géographique (SIG) et de solutions d'intelligence de localisation et de cartographie, offre le nuage géospatial le plus puissant du marché, afin d'aider les clients à exploiter le plein potentiel des données et d'améliorer les résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 entreprises, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, dans plus de la moitié des comtés (grands et petits), dans 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des dizaines d'agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

