Clinical Innovations va être acquise par LABORIE Medical Technologies

Clinical Innovations, l'une des plus grandes entreprises de dispositifs médicaux axée sur les procédures de travail et d'accouchement et sur les soins intensifs néonatals, vient de signer une entente définitive en vue de son acquisition par LABORIE Medical Technologies, pour une valeur d'entreprise de 525 millions USD. L'accord va permettre de soutenir et de renforcer les engagements de longue date de Clinical Innovations en matière d'aide aux mères et aux bébés, d'innovation produits et de service à divers marchés à travers le monde.

LABORIE est l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux de diagnostics et d'appareils médicaux destinés au marché de la santé pelvienne et de la gastro-entérologie. LABORIE appartient à Patricia Industries, qui fait partie d'Investor AB. Patricia Industries est spécialisée dans les placements lui octroyant le contrôle d'entreprises de première classe disposant de positions, de marques et de cultures d'entreprise solides, ancrées au sein d'industries au fort potentiel de croissance à long terme.

« Il s'agit d'un accord prometteur qui va donner de l'ampleur à l'ensemble de l'entreprise », a déclaré Ken Reali, président et chef de la direction de Clinical Innovations. « Nous partageons une vision similaire en ce qui concerne la croissance continue de Clinical Innovations. Le rapprochement entre Clinical Innovations et LABORIE va avoir un impact positif pour les mères, les bébés et les professionnels de la santé. »

Chaque année, les produits leaders de Clinical Innovations sont utilisés dans plus de 90 pays pour aider des millions de mères et de bébés. Les produits de l'entreprise comprennent le système d'accouchement par ventouse obstétricale Kiwi®, la lancette de talon de sécurité babyLancetm, le test de rupture de membranes ROM Plus®, le manipulateur utérin ClearView®, le cathéter de pression intra-utérine Koala® et le système complet de tamponnade ebb®. Clinical Innovations a ajouté la solution de saccharose SweetUms et le dispositif d'aspiration buccale et nasale BoogieBaby à sa gamme croissante de produits destinés aux unités de soins intensifs néonatals (USIN) plus tôt en décembre.

« L'acquisition de Clinical Innovations marque une étape importante dans l'évolution de notre entreprise et notre investissement continu dans des technologies de pointe pour des spécialités médicales à forte croissance qui offrent des avantages cliniques, d'accès et économiques », a déclaré Michael Frazzette, président et chef de la direction de LABORIE Medical Technologies. « Clinical Innovations, qui formera une unité commerciale mondiale autonome, confère immédiatement à LABORIE une forte présence internationale dans les spécialités que sont le travail, l'accouchement et les soins intensifs néonatals. Le portefeuille de produits diversifié et différencié de la société fait vraiment la différence pour les professionnels de la santé et leurs patients. »

Fondée en 1993, Clinical Innovations a rapidement étendu son empreinte mondiale au cours de ces dernières années, s'étendant à de nouveaux territoires tout en créant une organisation commerciale directe sur des marchés plus développés comme les États-Unis, l'Europe occidentale, l'Australie et la Chine. La société compte 250 employés.

LABORIE a convenu d'acquérir Clinical Innovations au moyen de fonds gérés par EQT.

« Clinical Innovations et le réseau mondial de professionnels de la santé qui comptent chaque jour sur ses dispositifs sont des contributeurs essentiels à la santé des mères et des bébés », a déclaré Brendan Scollans, associé chez EQT Partners et conseiller en investissement d'EQT Mid Market US. « C'est avec fierté que nous avons soutenu le développement et la croissance de l'entreprise en partenariat avec l'équipe de direction, et nous nous réjouissons de l'aider à continuer sur la voie du succès. »

L'accord devrait être conclu au début de l'année 2020.

À propos de Clinical Innovations

Fondée en 1993, Clinical Innovations est l'une des plus grandes entreprises de dispositifs médicaux, exclusivement axée sur les procédures de travail et d'accouchement, et sur les soins intensifs néonatals. La société est leader du marché dans plusieurs catégories grâce à des produits tels que le système d'accouchement par ventouse obstétricale Kiwi®, la solution de saccharose SweetUms, le dispositif d'aspiration buccale et nasale BoogieBaby, le cathéter de pression intra-utérine Koala®, le test de rupture de membranes ROM Plus®, le rétracteur de pannicule traxi®, le manipulateur utérin ClearView® et la lancette de talon de sécurité babyLancetm. Clinical Innovations étend actuellement sa présence mondiale, en même temps qu'elle recherche et développe directement des technologies de pointe et des dispositifs médicaux innovants qui répondent à sa mission d'améliorer les vies des mères et de leurs bébés à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter clinicalinnovations.com.

À propos d'EQT

EQT est une organisation d'investissement mondiale différenciée ayant levé plus de 62 milliards EUR en capitaux et dont l'actif sous gestion s'élève à environ 41 milliards EUR dans vingt fonds actifs. Les fonds d'EQT possèdent des sociétés de portefeuille en Europe, en Asie et aux États-Unis avec des ventes totales s'élevant à plus de 21 milliards EUR, et environ 127 000 employés. EQT travaille avec des sociétés de portefeuille afin d'atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership du marché.

Pour plus d'informations, voir : www.eqtgroup.com

À propos de LABORIE Medical Technologies

LABORIE est un développeur, fabricant et distributeur mondial de premier plan de technologies et de fournitures médicales innovantes utilisées dans les procédures gastro-intestinales et pour le diagnostic et le traitement de la santé pelvienne dans les domaines de l'urologie, de la gynécologie et de la santé colorectale. LABORIE est une société de portefeuille de Patricia Industries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur laborie.com.

À propos de Patricia Industries

Patricia Industries, une société d'Investor AB, est spécialisée dans les placements lui octroyant le contrôle d'entreprises de première classe disposant de positions, de marques et de cultures d'entreprise solides, ancrées au sein d'industries au fort potentiel de croissance à long terme. Nous aspirons ainsi à être les propriétaires exclusifs de nos entreprises et à oeuvrer aux côtés de conseils d'administration et d'équipes de direction expérimentés. Nous ne fixons aucune période de détention lorsque nous investissons, ce qui nous permet de nous consacrer au développement d'une valeur durable et à l'exploitation d'opportunités de croissance internes et externes.

À propos d'Investor AB

Investor, fondée par la famille Wallenberg en 1916, est un propriétaire engagé de sociétés mondiales de haute qualité. Nous avons choisi d'adopter une perspective d'investissement à long terme. Grâce à notre participation aux conseils d'administration, ainsi qu'à notre expérience industrielle, notre réseau et notre solidité financière, nous oeuvrons en permanence pour aider nos entreprises à rester ou à devenir les meilleures de leur catégorie. Nous détenons notamment des participations dans ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke et SEB. Pour en savoir plus, rendez-vous sur investorab.com.

