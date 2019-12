Absorb Software fait l'acquisition d'ePath Learning, sa troisième acquisition en 2019





Cette dernière transaction renforce la position d'Absorb de chef de file mondial du marché en forte croissance des systèmes de gestion de l'apprentissage

CALGARY, Alberta, 20 décembre 2019 /CNW/ - Absorb Software, fournisseur du système de gestion de l'apprentissage Absorb et d'Absorb Infuse, lancée récemment, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société ePath Learning, un chef de file de la technologie d'apprentissage en nuage du Connecticut. Il s'agit de la troisième acquisition réalisée cette année par Absorb, qui poursuivra en 2020 sa stratégie de croissance ambitieuse.

« Notre mission est claire depuis le début : établir Absorb en tête du peloton mondial des systèmes de gestion de l'apprentissage et répondre aux besoins de nos clients. L'acquisition d'ePath Learning représente une excellente occasion d'accélérer la réalisation de cette vision et d'accroître notre présence dans l'industrie en pleine croissance des systèmes de gestion de l'apprentissage », a déclaré Mike Owens, chef de la direction d'Absorb.

« Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'ePath Learning. Après deux décennies fructueuses pour notre société, la transaction avec Absorb nous permet de continuer à réaliser notre engagement de fournir à nos clients une technologie de gestion de l'apprentissage de calibre mondial », a déclaré Dudley Molina, président et chef de la direction d'ePath Learning.

L'acquisition d'ePath Learning fait suite à l'achat en août 2019 d' eLogic Learning . Absorb a également procédé en mai dernier à l'acquisition de Torch LMS un fournisseur de système de gestion de l'apprentissage SaaS de l'Utah. La société sert maintenant plus de 1 100 clients actifs et compte 255 employés répartis dans huit bureaux dans le monde.

L'ascension de la société a été confirmée récemment par une série de récompenses et de prix accordés par l'industrie. Absorb a été nommée dans le palmarès 2019 des 20 premières entreprises de portails d'apprentissage et de systèmes de gestion de l'apprentissage du magazine Training Industry. De plus, la société a obtenu la note la plus élevée dans le rapport « Voice of the Customer » : Corporate Learning Report de Gartner Peer Insights cet automne. Récemment, Absorb a remporté le prix argent du Brandon Hall Group, prix convoité qui récompense les meilleures avancées dans la technologie de la gestion de l'apprentissage, et a reçu un prestigieux prix de la rédaction de PCMag .

Absorb est une société de portefeuille de Silversmith Capital Partners. Choate Hall & Stewart a agi à titre de conseiller juridique pour Absorb Software.

À propos d'Absorb Software

Absorb Software est une société de technologie d'apprentissage établie à Calgary, en Alberta, au Canada, possédant des bureaux à Londres, Dublin, Shanghai, Sydney, Boston, Tampa et Salt Lake City. Absorb offre Absorb Infuse, la première plateforme LXP (plateforme d'expérience d'apprentissage), proposant une véritable expérience d'apprentissage immersive, ainsi que son produit phare, Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage primé à l'avant-garde de l'industrie destiné aux entreprises, aux universités, aux organismes gouvernementaux et aux agences à but non lucratif de partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.absorblms.com, ou suivez la société sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos de Silversmith Capital Partners

Fondée en 2015, Silversmith Capital Partners est une société d'investissement de croissance établie à Boston ayant 1,1 milliard de dollars de capital sous gestion. La mission de Silversmith Capital Partners est de s'associer aux meilleurs entrepreneurs et de les soutenir afin d'assurer la croissance de sociétés profitables dans les secteurs de la technologie et des soins de santé. La société cherche à investir de 15 à 75 millions de dollars par entreprise. Parmi les investissements représentatifs, mentionnons ActiveCampaign, Centauri Health Solutions, Digital Map Products, Impact, LifeStance Health, MediQuant, Nordic Consulting Partners et Validity. Collectivement, les partenaires cumulent plus de six décennies d'expérience en matière d'investissement. Ils ont siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés en croissance, y compris Ability Network, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey, Wrike et Yapstone. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.silversmithcapital.com.

