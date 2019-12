Tupy acquiert l'activité de composants en fonte de Teksid auprès de Fiat Chrysler Automobiles





La transaction permettra aux deux sociétés de fournir de meilleures solutions à leurs clients grâce à des pratiques de classe mondiale en matière de fabrication et de R&D, en développant la présence de Tupy dans les segments stratégiques du secteur mondial des biens d'équipement, ainsi qu'en augmentant le potentiel de croissance des services d'usinage et d'ingénierie

JOINVILLE, Brésil, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Tupy S.A. (« Tupy »), fournisseur brésilien spécialisé dans le développement et la fabrication de composants structurels techniques en fonte, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de l'activité mondiale de composants automobiles en fonte de FCA, qui est exploitée par la filiale Teksid S.p.A. (« Teksid ») de FCA. La proposition de transaction inclut les installations de production de Teksid au Brésil, au Mexique, en Pologne et au Portugal, ainsi que la participation de Teksid dans une coentreprise basée en Chine, les bureaux d'ingénierie en Italie et les bureaux de vente aux États-Unis de Teksid. L'activité d'aluminium de Teksid n'est pas incluse dans la transaction et demeurera la propriété de FCA.

Le montant payable par Tupy à FCA à la clôture s'élève à 210 millions ?, sous réserve des ajustements habituels relatifs au prix d'achat, qui sera exigible ultérieurement. En outre, Tupy octroiera des bonus commerciaux et des réductions, ce qui est courant dans le secteur, dans le cadre des accords d'approvisionnement à long terme conclus.

La proposition de transaction est assujettie aux conditions habituelles de clôture, y compris à l'octroi des approbations antitrust.

L'acquisition conférera des opportunités significatives en matière de partage des bonnes pratiques dans le domaine des processus clés, en permettant à Tupy de développer son activité et de gérer plus efficacement les futurs défis du secteur. Ensemble, les sociétés combinées auraient enregistré plus d'1,5 milliard ? de chiffre d'affaires en 2018 et employé plus de 20 000 personnes.

La structure en résultant bénéficiera d'une base de fabrication compétitive et flexible. Ceci associé aux forces combinées des deux sociétés aboutira à une utilisation plus efficiente des actifs et à une réponse plus rapide au caractère cyclique du secteur mondial des biens d'équipement, qui constituent des facteurs clés dans la création de valeur pour les clients et dans l'assurance d'une durabilité à long terme de la chaîne de valeur.

La transaction renforcera également la présence de la société dans les segments stratégiques du secteur mondial des biens d'équipement, tout en développant significativement le potentiel de croissance de ses services d'usinage, d'assemblage et d'ingénierie. En outre, elle constitue une étape importante en direction du marché asiatique, qui présente des opportunités de croissance significatives.

« Teksid est internationalement reconnue pour la qualité de ses produits, ainsi que pour le talent supérieur et l'expertise technique de ses équipes. Nous sommes impatients d'accueillir nos collègues de Teksid, en vue de bâtir ensemble une société encore plus solide à l'avenir. « La proposition de combinaison d'actifs, d'individus et de connaissances permettra une augmentation significative de notre capacité à développer de nouvelles technologies, et à délivrer des produits et services à valeur ajoutée à nos clients à travers le monde. »

La transaction devrait également renforcer le partenariat stratégique de Tupy avec FCA, qui demeurera un important client du groupe combiné Tupy et Teksid à l'issue de la clôture de l'acquisition.

Conseillers

Banco Morgan Stanley S.A. a agi en tant que conseiller financier exclusif de Tupy, tandis que J.P. Morgan a fourni le financement d'acquisition à la société. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a agi en tant que conseiller juridique de Tupy.

À propos de Tupy

Tupy est une société brésilienne spécialisée dans le développement et la fabrication de composants structurels techniques en fonte destinés aux composants métallurgiques et géométriques complexes qui sont largement utilisés dans les biens d'équipement desservant le transport de marchandises, le secteur de la construction, l'agriculture, ainsi que de nombreuses autres applications industrielles. Ces solutions contribuent à l'amélioration du niveau de vie notamment en matière d'hygiène, d'eau potable, de santé, de logement, ainsi qu'à la production et à la distribution de produits alimentaires. L'innovation technologique qu'offre nos processus de production et de développement constitue la spécialité de notre société qui a été créée il y a plus de 80 ans. Les installations de fabrication de Tupy sont situées au Brésil et au Mexique.

