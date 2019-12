Vanguard annonce les distributions en espèces estimées pour des FNB Vanguard





(VAB, VSB, VSC, VLB, VSG, VCB, VGV, VRE, VDY, VCE, VCN, VFV, VSP, VUN, VUS, VGG, VGH, VE, VDU, VEF, VIU, VI, VEE, VA, VXC, VEH, VAH, VLQ, VVO, VMO, VVL, VBU, VBG, VCNS, VBAL, VGRO, VCIP, VEQT ET VIDY)

TORONTO, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Placements Vanguard Canada inc. a annoncé aujourd'hui l'estimation des distributions en espèces définitives, pour décembre 2019, de certains FNB Vanguard énumérés ci-dessous et cotés à la Bourse de Toronto (TSX).

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2019 recevront des distributions en espèces payables le 8 janvier 2020. Veuillez noter que ces montants sont estimés uniquement en date du 15 décembre 2019 et pourraient changer si les FNB Vanguard connaissent des activités de souscription ou de rachat avant la date ex-dividende.

Voici les détails du montant de la distribution « par part » :

FNB VanguardMC Symbole

à la

Bourse

de Toronto Distribution

par part ($) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Vanguard FTSE Canada Index ETF VCE 0.260717 92203U105 CA92203U1057 Trimestrielle Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF VCN 0.248882 92205P104 CA92205P1045 Trimestrielle Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield

Index ETF VDY 0.126645 92203Q104 CA92203Q1046 Mensuelle Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index

ETF VRE 0.748945 92203B107 CA92203B1076 Mensuelle Vanguard U.S. Total Market Index ETF VUN 0.229480 92206D100 CA92206D1006 Trimestrielle Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-

hedged) VUS 0.238136 92206B104 CA92206B1040 Trimestrielle Vanguard S&P 500 Index ETF VFV 0.274803 92205Y105 CA92205Y1051 Trimestrielle Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) VSP 0.201102 92206A106 CA92206A1066 Trimestrielle Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF VGG 0.172068 92206F105 CA92206F1053 Trimestrielle Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

(CAD-hedged) VGH 0.130966 92206E108 CA92206E1088 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed All Cap ex North

America Index ETF VIU 0.142363 92204G105 CA92204G1054 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed All Cap ex North

America Index ETF (CAD-hedged) VI 0.143985 92206P103 CA92206P1036 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index

ETF VDU 0.280112 92206W108 CA92206W1086 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index

ETF (CAD-hedged) VEF 0.330780 92207G102 CA92207G1028 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed ex North America

High Dividend Yield Index ETF VIDY 0.162954 92202A100 CA92202A1003 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index

ETF VE 0.137072 92206M100 CA92206M1005 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index

ETF (CAD-hedged) VEH 0.144962 92206Y104 CA92206Y1043 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap

Index ETF VA 0.301369 92206N108 CA92206N1087 Trimestrielle Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap

Index ETF (CAD-hedged) VAH 0.275077 92204C104 CA92204C1041 Trimestrielle Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index

ETF VEE 0.350789 92205X107 CA92205X1078 Trimestrielle Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index

ETF VXC 0.198416 92206Q101 CA92206Q1019 Trimestrielle Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF VAB 0.043688 92203E101 CA92203E1016 Mensuelle Vanguard Canadian Government Bond Index

ETF VGV 0.035869 92210N102 CA92210N1024 Mensuelle Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF VCB 0.039406 92210P107 CA92210P1071 Mensuelle Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF VSB 0.034619 92203G106 CA92203G1063 Mensuelle Vanguard Canadian Short-Term Government

Bond Index ETF VSG 0.027011 92207Y103 CA92207Y1034 Mensuelle Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond

Index ETF VSC 0.040989 92203N101 CA92203N1015 Mensuelle Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF VLB 0.054700 92211H104 CA92211H1047 Mensuelle Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-

hedged) VBU 0.042227 92206G103 CA92206G1037 Mensuelle Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index

ETF (CAD-hedged) VBG 0.537738 92206H101 CA92206H1010 Mensuelle Vanguard Balanced ETF Portfolio VBAL 0.180608 92207E107 CA92207E1079 Trimestrielle Vanguard Conservative ETF Portfolio VCNS 0.199953 92207C101 CA92207C1014 Trimestrielle Vanguard Growth ETF Portfolio VGRO 0.161695 92207X105 CA92207X1050 Trimestrielle Vanguard Conservative Income ETF Portfolio VCIP 0.206183 92208H109 CA92208H1091 Trimestrielle Vanguard All-Equity ETF Portfolio VEQT 0.404442 92201C107 CA92201C1077 Annuelle Vanguard Global Liquidity Factor ETF VLQ 0.894819 922032107 CA9220321074 Annuelle Vanguard Global Minimum Volatility ETF VVO 0.744007 92207Q100 CA92207Q1000 Annuelle Vanguard Global Momentum Factor ETF VMO 0.601432 92207T104 CA92207T1049 Annuelle Vanguard Global Value Factor ETF VVL 0.882691 92207U101 CA92207U1012 Annuelle

Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard inscrits à la cote du TSX, veuillez consulter le site www.vanguardcanada.ca

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 41 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des fonds négociés en bourse canadiens et américains ainsi que des produits institutionnels canadiens et des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 24 milliards de dollars canadiens (au 30 novembre 2019), réparti dans 39 FNB canadiens, 4 fonds communs de placement, 12 fonds à horizon de retraite et 8 fonds en gestion commune offerts actuellement. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 5 900 milliards de dollars américains (7 800 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 100 milliards de dollars américains (1 400 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 octobre 2019). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 423 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc. et sont offerts au Canada par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell », ainsi que toute autre marque de service ou marque déposée liée aux indices FTSE ou Russell, sont des marques déposées des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell sous licence. Toutes les informations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence n'assument aucune responsabilité en cas d'erreur ou de perte découlant de l'utilisation de la présente publication. Ni les sociétés du London Stock Exchange Group ni l'un de leurs concédants de licence ne font de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir par l'utilisation des indices FTSE ou concernant la justesse ou la convenance à quelque fin que ce soit des indices.

Le S&P 500 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), et il est utilisé sous licence par The Vanguard Group, Inc. (Vanguard). Standard & Poor's®, S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et concédées dans certains cas par Vanguard. Les FNB Vanguard ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs filiales respectives, et aucune de ces parties ne donnent d'indications sur l'opportunité d'investir dans de tels produits, pas plus qu'elles ne peuvent être tenues responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice S&P 500.

