Les jeunes célèbrent le 20e anniversaire du retour de Macao à la Chine avec des hymnes glorifiant le lien entre Macao et Zhuhai





ZHUHAI, Chine, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 20 décembre marque le 20e anniversaire de la rétrocession de Macao à la Chine, et une flash mob placée sous le thème « Une relation florissante entre Zhuhai et Macao, à la poursuite de ses rêves dans la région de la grande baie » a été organisée en différents endroits, notamment dans le port de Hengqin à Zhuhai, une ville située dans la province voisine de Guangdong, en Chine continentale. Selon le Bureau d'information du gouvernement populaire de la municipalité de Zhuhai, plus de 700 jeunes de Macao et de Zhuhai ont participé à l'événement, célébrant ainsi le retour de Macao et son développement intégré par des chants et des danses de rue.

Zhuhai, ville limitrophe de Macao, joue désormais le rôle de passerelle et de chef de file dans la coopération entre la Chine continentale et Macao. Ces dernières années, Macao s'est activement intégrée dans le développement global de la Chine, favorisant un développement économique relativement diversifié, pour lequel la Nouvelle zone de Hengqin à Zhuhai, séparée de Macao par une rivière et 187 mètres de distance en son point le plus proche, est aujourd'hui considérée comme une plateforme majeure et un soutien important.

Au mois de février de cette année, le gouvernement chinois a publié le schéma de développement destiné à la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, qui a pour but de renforcer en continu la coopération mutuellement avantageuse des différents acteurs et de promouvoir le développement coordonné de l'économie régionale. Lei Wun Kong, avocat à Macao, a pu observer ce renforcement de la collaboration entre les trois lieux. En juillet 2016, son cabinet juridique a mis sur pied, dans la Nouvelle zone de Hengqin, un cabinet commun en partenariat avec des cabinets de Chine et de Hong Kong. Il a dès lors commencé les trajets pendulaires entre Zhuhai et Macao.

Si Lei Wun Kong a la possibilité de travailler dans ces deux villes, c'est grâce à la connectivité des infrastructures et à la commodité ainsi qu'à l'efficacité des procédures douanières. « Cela ne me prend qu'une demi-heure pour aller de mon cabinet de Macao à mon bureau de Hengqin », a-t-il précisé. Qui plus est, Guangdong, Hong Kong et Macao n'ont cessé de renforcer leur collaboration dans les domaines des investissements, du commerce, des services financiers, de l'enseignement scientifique et technologique et des services sociaux, offrant ainsi aux cabinets d'avocats établis en partenariat davantage d'occasions de coopérer dans le domaine des services juridiques.

Aujourd'hui, de nombreux habitants de Macao ont fait le choix de se déplacer entre les deux villes, pour y travailler ou y habiter. Vecteur important de la coopération avec Macao, Innovalley HQ a été l'incubateur de 375 projets de grande ou petite envergure depuis 2015, 199 venant de Macao et 23 ayant bénéficié d'un financement sous forme de capital-risque, pour un total de 433 millions de yuans.

En 2018, Neildo Choi, jeune entrepreneur de Macao, a démarré, avec l'aide de son équipe, ses activités au sein d'Innovalley, lançant Discover Macao, une plateforme de voyage en ligne qui propose à l'heure actuelle 1700 produits en lien avec le tourisme, soit 90 % de l'ensemble des produits touristiques de Macao. Au total, 62 % de ses utilisateurs enregistrés sont originaires des villes appartenant à la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. « Hengqin offre à la fois une structure RH diversifiée, un espace physique et un soutien industriel aux entreprises de Macao », a indiqué Neildo Choi.

Alors qu'un nombre croissant d'habitants de Macao décident de vivre ou de travailler à Hengqin, Zhuhai a élaboré des politiques permettant de simplifier les procédures. Ainsi, dès le 1er juillet de cette année, les résidents de Macao vivant à Zhuhai peuvent en permanence bénéficier de l'assurance santé de base locale, ce qui simplifie les démarches dans les domaines de la formation, du travail, de l'entrepreneuriat et de la vie en général. « C'est désormais beaucoup plus facile pour moi de voir un médecin, puisque je peux maintenant en choisir un dans un hôpital de l'une ou l'autre des deux villes quand je tombe malade », a expliqué Wu Liqing, un résident de Macao ayant obtenu une carte d'assurance maladie de Zhuhai début juillet.

Peu avant le 20e anniversaire du retour de Macao à la Chine, la Nouvelle zone de Hengqin célébrait son dixième anniversaire. Depuis sa création, Hengqin a participé au développement de six secteurs clés en partenariat avec Macao, à savoir les innovations technologiques, la « featured finance », la médecine et la santé, le tourisme et les manifestations culturelles, le commerce et la logistique, ainsi que les services professionnels, afin de contribuer au développement industriel de Macao.

Le renforcement constant de la collaboration entre Macao et Zhuhai permettra également d'aider les entreprises étrangères à entrer sur le vaste marché chinois, qui suscite en fin de compte le plus leur intérêt, ainsi que l'a déclaré Yang Chuan, directeur du comité d'administration de la Nouvelle zone de Hengqin. Hengqin bénéficie d'un emplacement de choix au coeur de la région de la grande baie, reliant Hong Kong et Macao et favorisant l'accès aux échanges internationaux pour les entreprises étrangères.

