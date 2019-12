NFP annonce des changements au sein de la direction au Canada, Greg Padovani devient président





Renforçant l'engagement de NFP au Canada dans une perspective de long terme, ces mesures stratégiques mettent l'accent sur l'intégration des activités de courtage, l'accroissement de la valeur pour toutes les parties prenantes et la consolidation de la gestion des assurances multirisques

NEW YORK, 20 décembre 2019 /CNW/ - NFP, courtier d'assurance et expert-conseil de premier plan offrant une panoplie de solutions -- avantages sociaux, assurances IARD, régimes de retraite et régimes particuliers --, a annoncé aujourd'hui des changements au sein de la direction, à l'échelle du Canada, pour soutenir sa croissance rapide dans la région.

Greg Padovani, promu président de NFP au Canada, dirigera les activités canadiennes de NFP et fera progresser la culture de NFP centrée sur les personnes. Depuis son arrivée chez NFP en 2017, au début de l'expansion de la société dans le secteur des assurances multiriques au Canada, il a joué un rôle moteur dans le développement et l'intégration de sa plateforme d'exploitation canadienne devenue un facteur de croissance clé.

Dans nouveau rôle, John Belyea, directeur de l'exploitation de NFP au Canada, se focalisera sur les activités opérationnelles quotidiennes et l'intégration des affaires. Marty Shaw, nommé directeur de la stratégie de NFP au Canada, travaillera en étroite collaboration avec le leadership de NFP pour cibler les possibilités d'acquisition et renforcer les capacités de la société dans les domaines de l'assurance-vie et de la gestion du patrimoine au Canada.

Par ailleurs, NFP a également procédé aux promotions suivantes consolidant encore son équipe de gestion des assurances multirisques (IARD) :

Greg Dunn , directeur général, assurance des particuliers

, directeur général, assurance des particuliers Daryn McLean , directeur général, produits commerciaux

, directeur général, produits commerciaux Brian Timmis , directeur général, groupe de clients privés

, directeur général, groupe de clients privés Domenic Tesone , directeur général, transport

, directeur général, transport Mandeep Singh , directeur général, opérations d'assurance commerciale

NFP, l'une des dix principales maisons de courtage au Canada, a pris de l'ampleur depuis son arrivée sur le marché en 2008, son équipe canadienne comptant aujourd'hui 750 employés et réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 140 millions de dollars CAD. Alors qu'elle poursuit son expansion, ces changements au sein de la direction aideront NFP à optimiser ses ressources afin de mieux servir ses clients dans tout le Canada.

Ed O'Malley, vice-président directeur, chef du courtage et du conseil en assurance chez NFP, a commenté : « Greg, fort du soutien de l'équipe canadienne, une équipe exceptionnelle par ailleurs, est bien placé pour continuer à développer les capacités de NFP, sa présence et ses relations dans tout le Canada. Sous la houlette d'un tel leadership et partant d'une base solide, nous pourrons faire progresser notre vision stratégique, faire bénéficier nos clients actuels et futurs de nos solutions et grandir dans l'intérêt aussi des clients auxquels nous offrons nos services. »

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et expert-conseil de premier ordre offrant, par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées, des solutions spécialisées en assurance IARD (incendie, accidents, risques divers), avantages sociaux collectifs, régimes collectifs de retraite et régimes clients particuliers. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de ses employés -- plus de 5 600 à l'échelle mondiale --, à des investissements dans des technologies novatrices et à ses relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 5e courtier en avantages sociaux par son chiffre d'affaires mondial, le 6e courtier privé établi aux États-Unis, le 8e courtier d'assurance où il fait meilleur travailler (Business Insurance), le 10e courtier en assurances IARD en importance (Insurance Journal) et le 13e courtier mondial en assurances (Best's Review).

Pour en apprendre plus sur NPF, notamment son approche clients leur permettant d'atteindre leurs objectifs, consultez le site NFP.com.

