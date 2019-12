Signature d'une nouvelle convention collective avec le personnel syndiqué





OTTAWA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée est heureuse d'informer le public et toutes les parties prenantes de la signature d'une nouvelle convention collective avec la section 501 de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), promouvant la continuité de l'excellence du service pour les prochaines années.

La première dirigeante de la SPFL, Natalie Kinloch, a indiqué : « Assurer le recrutement et le maintien en poste de talents motivés est primordial pour La Société des ponts fédéraux. Les parties se sont présentés à la table de négociation avec un esprit ouvert et le désir de parvenir à un résultat avantageux pour chacune des parties, et ce, dans un délai raisonnable. Je tiens à remercier toutes les parties de leur détermination à trouver une solution positive pour tous. »

La nouvelle convention d'une durée de quatre ans s'échelonnera jusqu'en novembre 2023, ce qui assurera de la stabilité à la Société tout en continuant de mettre l'accent sur la prestation de services de la meilleure qualité possible à ses partenaires et à sa clientèle. La convention collective fournit un cadre permettant des augmentations suivant le coût de la vie ainsi qu'une augmentation des salaires de départ qui permettent à la SPFL de demeurer un employeur de choix dans la région de Sarnia, et ce, pendant toute la durée de la convention collective.

La Société est sincèrement reconnaissante du syndicat et de tous ses employés pour leurs efforts et le haut niveau de collaboration dans l'atteinte de ce résultat.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

SOURCE Société des ponts fédéraux Limitée

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 13:16 et diffusé par :