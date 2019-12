Un groupe de 45 collègues rafle le gros lot de 9 000 000 $ du Lotto 6/49 juste avant les fêtes!





QUÉBEC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À quelques jours de Noël, un groupe de 45 collègues émondeurs qui résident dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont eu droit à un cadeau de taille. Ils ont mis la main sur le gros lot de 9 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 14 décembre! Il y a de quoi fêter pour ces gagnants qui reçoivent chacun un montant de 200 000 $, juste à temps pour les fêtes! Puisque le hasard fait bien les choses, la remise de ce lot coïncide avec le lancement des festivités entourant le 50e anniversaire de Loto-Québec.

Le groupe de gagnants a célébré son gain en présence des médias lors d'un événement festif qui se tenait aujourd'hui, au bureau de Loto-Québec à Québec.

En bref Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 9 000 000 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 14 décembre 2019

Lieu de résidence des gagnants : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Détaillant vendeur : Sprint St-Rédempteur (2540, route des Rivières, Lévis)

Ce détaillant recevra une commission de 90 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : bureau de Loto-Québec, Québec

Faits saillants

Le groupe est composé de 45 collègues et amis qui travaillent dans le domaine de l'arboriculture. Ils jouent à la loterie depuis plusieurs années, près de 20 ans pour certains.

Donald Dominique , le responsable du groupe, a été le premier à vérifier le billet chanceux du Lotto 6/49 avec l'application Loteries de Loto-Québec sur sa tablette électronique.

, le responsable du groupe, a été le premier à vérifier le billet chanceux du Lotto 6/49 avec l'application Loteries de Loto-Québec sur sa tablette électronique. « Voir 9 000 000 $ apparaître sur sa tablette, ce n'est pas rien! » a confié le gagnant, pour qui l'excitation était à son comble.

Fébrile, Donald a eu le bonheur d'appeler ses collègues pour leur annoncer qu'ils remportaient la somme de 200 000 $ chacun. Les gagnants ont passé à travers une gamme d'émotions fortes en apprenant la nouvelle, juste avant leur congé des fêtes!

Gagnants de Chaudière-Appalaches - Donald Arguin - Pascal Arguin - Gaston Beaudoin - Patrice Beaudoin - Roger Beaudoin - Mathieu Bellerose - Félix Bouchard - Gilles Bouchard - Guillaume Couture - Jean-Guy Demers - Raymond Demers - Benoit Dominique - Daniel Dominique - Donald Dominique - Jean-François Fiset - Clément Gagnon - Denis Laberge - Patrick Lessard - Alexandre Noël - Pierre Saindon - Maurice Sylvain - Patrick Sylvain - Roger Sylvain - Casandra Thibault - Christian Tremblay Gagnants de la Capitale-Nationale - Venancio Beitia - Jacques Béland - Jocelyn Boucher - Eric Desbiens - Olivier Dolbec - Patrick Dombrowski - Simon Frenette - Audrey Guerard - Mario Lacasse - André Laflamme - Robert Lavoie - Bernard Levesque - Martin Lussier - Mathieu Paradis - Claude Rousseau - Bruno Ruel - Marc St-Louis - Gaétan Tremblay - Mikaël Tremblay Gagnant du Bas-Saint-Laurent - François Canuel

