Folksam, Swedbank et les autorités suédoises poursuivies en justice pour de présumés crimes répertoriés dans la Loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) L'action en justice est menée par le conseiller financier suédois, Victor Carlström, pour un montant de 4,2 milliards de dollars américains





Les cabinets d'avocats de Lawrence H. Schoenbach et les cabinets d'avocats de Dratel & Lewis, P.C. ont déposé une plainte fédérale dans le district sud de New York.

NEW YORK, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Les cabinets d'avocats de Lawrence H. Schoenbach et les cabinets d'avocats de Dratel & Lewis, P.C. ont déposé une plainte fédérale pour un montant de 4,2 milliards de dollars américains dans le district sud de New York au nom de Victor Carlström, demandeur d'asile suédois basé aux États-Unis. Le procès a été intenté contre Swedbank, Folksam, l'Agence suédoise des impôts, l'Autorité de surveillance financière, le directeur général de Swedbank, Jens Henriksson, le directeur général de l'Agence suédoise des impôts, Katrin Westling Palm, le directeur général de l'Autorité de surveillance financière, Erik Thedéen, et d'autres fonctionnaires pour les crimes présumés figurant dans la Loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (en anglais, RICO Act). La plainte a été déposée le mardi 17 décembre.

Le procès [Case 1:19-cv-11 569] allègue que Folksam et les fonctionnaires énumérés ont violé la Loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (y compris des infractions sous-jacentes de complot pour meurtre, de fraude postale, de fraude électronique et de blanchiment d'argent), la loi sur la fraude et les infractions informatiques (en anglais, Computer fraud and Abuse Act) tout en ayant commis une interférence délictuelle dans le cadre d'une relation contractuelle et une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Le procès a été déposé par le Cabinets d'avocats de Lawrence H. Schoenbach et les cabinets d'avocats de Dratel & Lewis, P.C. Carlström a mené son action en justice devant un tribunal fédéral du district sud de New York et cherche à obtenir l'asile politique aux États-Unis.

Fort d'une expérience de 14 ans sur les marchés de capitaux internationaux du secteur financier, Victor Carlström est l'un des meilleurs courtiers financiers de Suède. Il a fait ses preuves dans des banques internationales telles que Merrill Lynch, Goldman Sachs, Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank, UBS, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, EFG Bank, Nordea, EFG Bank, SEB, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken, SBAB Bank, ING et Carnegie Investment Bank. Carlström possède 7 licences financières pour travailler dans tous les domaines du secteur financier en Europe et n'a jamais reçu de plainte concernant ses licences de courtier auprès de plus de 10 000 clients. Pour télécharger le texte intégral de la plainte, rendez-vous sur : https://www.victorcarlstrom.com/.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1057898/Case_119cv11569___Victor_Carlstrom_VS_SWEDBANK_and_Folksam_and_Other_Swedish_Officials.pdf?p=original

