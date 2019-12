Le fournisseur de technologies Jamestown s'implante à Rotterdam avec l'un des plus vastes immeubles polyvalents des Pays-Bas





La société américaine de placement et de gestion immobiliers Jamestown , plus connue pour ses projets tels le Chelsea Market de New York, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition du Groot Handelsgebouw historique de Rotterdam, la première de grande envergure en Europe.

Cette structure historique, d'une superficie de 122.000m² (environ 1,3 million de m²), située au centre de Rotterdam, près de la Gare centrale et à 20 minutes de l'aéroport de Schiphol, est emblématique de la reconstruction de la ville après la Seconde guerre mondiale. Le bâtiment va maintenant devenir un symbole de l'économie de l'innovation. Construit en 1953 pour aider à répondre au besoin aigu d'espaces de bureau, Groot Handelsgebouw est devenu l'un des plus vastes immeubles polyvalents des Pays-Bas, accueillant plus de 450 entreprises. Jamestown a acquis ce bâtiment auprès d'un véhicule de placement géré par la société privée d'investissement immobilier HighBrook Investors, pour un prix d'achat de 289 millions d'euros. HighBrook avait précédemment fait l'acquisition de ce bien en juillet 2018 pour environ 169 millions d'euros, dans le cadre d'une transaction de privatisation hors marché, impliquant l'entreprise patrimoniale néerlandaise cotée (EuroNext: GROHA).

"Groot Handelsgebouw est au coeur de l'histoire de la croissance et du réaménagement de Rotterdam; nous espérons perpétuer cet héritage avec un nouveau chapitre, en créant un pôle destiné à la nouvelle économie de l'innovation," a déclaré Michael Phillips, Président de Jamestown.

Jamestown est une société immobilière ciblée dont la mission est de transformer les espaces emblématiques en pôles d'innovation et centres communautaires. Ses projets de vente au détail, communautaires locaux et polyvalents incluent le Chelsea Market et l'Industry City à New York, le Ghirardelli Square à San Francisco, le Ponce City Market à Atlanta, ainsi que l'Innovation and Design Building à Boston. Groot Handelsgebouw, qui s'inscrit parfaitement dans le portefeuille diversifié de réutilisation de bâtiments après adaptation, est la première transaction réalisée par la nouvelle équipe européenne de la société. Leur groupe de gestion d'actifs au Pays-Bas est basé à Amsterdam, dans l'usine historique de fabrication de bicyclettes A Factorij, avec laquelle Jamestown a conclu un partenariat en 2018.

HighBrook a été conseillée dans cette transaction par Jones Day et Loyens & Loeff, ainsi que par son gestionnaire d'actifs, Equity Estate. Jamestown a été conseillée par Greenberg Traurig.

A propos de Jamestown

Jamestown, LP a été fondée en 1983 en tant que société d'investissement et de gestion immobilière, axée sur l'immobilier productif de revenus aux Etats-Unis. Les sociétés Jamestown emploient environ 450 personnes à travers le monde et possède son siège à Atlanta, dans l'Etat de Géorgie, et à Cologne, en Allemagne. La société possède des bureaux à Amsterdam, Bogotá, Boston, Los Angeles, New York et San Francisco.

Depuis sa création, Jamestown a exécuté des transactions d'une valeur totale supérieure à 35 milliards d'USD. Au 30 septembre 2019, la société possède des actifs sous gestion d'un montant de 11,5 milliards d'USD. Les sources de capital ayant un horizon de placement à long terme sont les investisseurs institutionnels, les investisseurs particuliers ainsi que les comptes séparés.

Outre les fonctions traditionnelles d'une société de gestion immobilière, Jamestown possède une expertise interne qui ajoute de la valeur à tous les aspects de son activité immobilière. Ses compétences internes dans le domaine du développement et de la construction, de l'architecture et du désign, de la durabilité, de la location au détail, de la création et du marketing, ainsi que de la conservation des produits alimentaires et des boissons, Jamestown optimise la valeur pendant toute la durée de la période de détention d'actifs. Voir aussi www.jamestownlp.com.

A propos de HighBrook Investors

HighBrook Investors est un gestionnaire privé de placements immobiliers, spécialisé dans le sourçage et l'identification d'opportunités de placements axés sur la valeur, indépendamment du cycle du marché. Nous nous servons de notre expérience collective pour investir dans des marchés privés, publics, domestiques et internationaux développés, dans le but d'identifier des opportunités conjoncturelles dans diverses catégories de projets, à des stades optimaux du cycle d'investissement. Fondée en 2010, la société dispose de bureaux principaux à New York et Londres.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 11:30 et diffusé par :