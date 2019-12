Milieu familial régi et subventionné - La FIPEQ-CSQ annonce des votes de grève du 6 au 14 janvier dans toutes les régions





MONTRÉAL, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Devant un dépôt monétaire insultant et méprisant, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce la tenue de votes de grève du 6 au 14 janvier 2020, dans toutes les régions, pour ses membres en milieu familial régi et subventionné.

Plus tôt ce matin, le comité de négociation syndical a reçu une offre monétaire équivalente à 12,48 dollars l'heure pour la première année, soit en deçà du salaire minimum actuel. La FIPEQ-CSQ demande un rattrapage monétaire équivalent à 16,75 dollars l'heure dès la première année.

Réagissant à ces offres hostiles, le comité de mobilisation a livré au ministère de la Famille deux gommes ballounes au coût de 0,60$, soit l'augmentation par jour proposée aux responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE).

« Devant des offres irrespectueuses et dégradantes, il est clair qu'il ne sera pas possible de s'entendre avant les Fêtes. Nous annonçons donc une recommandation pour des mandats de grève. Ces mandats seront votés partout au Québec du 6 au 14 janvier prochain », explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Moyens de pression innovants

La FIPEQ-CSQ entend proposer des moyens de pression innovants, créatifs et originaux afin de réduire l'impact de ces moyens sur les parents et afin de maximiser l'impact sur le gouvernement. Le vote de grève proposé est unique par sa nature : une réduction de la prestation de travail de 15 minutes tous les vendredis jusqu'à concurrence de 2 heures. La FIPEQ-CSQ recommande également l'adoption d'une demi-journée et d'une journée de grève à être déclenchées au moment jugé opportun.

« Nous innovons en annonçant à l'avance aux parents notre calendrier de grève. Chaque matin, tous les vendredis, pendant huit semaines, nous ouvrirons 15 minutes plus tard. C'est simple et prévisible », résume Mme Grenon.

Résumé des offres du gouvernement

An 1 - 0,50%

An 2 - 1,75%

An 3 - 1,75%

An 4 - 1,5%

An 5 - 1%

Résumé de la demande monétaire de la FIPEQ-CSQ

An 1 - Rattrapage de 35% + 3%

An 2 - 3%

An 3 - 3%

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 10?000 responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné et plus de 2?500 éducatrices dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

