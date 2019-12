Le Bureau de la concurrence conteste l'acquisition d'un silo-élévateur de Louis Dreyfus par P&H à Virden (Manitoba)





OTTAWA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - En vue de protéger la concurrence pour les agriculteurs situés dans les environs de Virden (Manitoba), le Bureau de la concurrence conteste l'acquisition récente d'un silo-élévateur primaire faite par Parrish & Heimbecker (P&H) auprès de Louis Dreyfus Company (LDC) dans ce secteur.

Le 19 décembre 2019, le Bureau a déposé une demande auprès du Tribunal de la concurrence afin d'obtenir une ordonnance obligeant P&H à vendre soit son propre silo-élévateur de Moosomin (Saskatchewan), soit celui nouvellement acquis à Virden (Manitoba).

À la suite de son acquisition, P&H contrôle maintenant les deux silos-élévateurs situés dans un corridor couvrant 180 km de la route Transcanadienne. Auparavant, les silos de Moosomin et de Virden étaient de proches concurrents en raison de leur proximité le long de cette portion de la Transcanadienne.

Les deux silos surveillaient de près le prix qu'offraient l'un et l'autre pour le blé et le canola et réagissaient aux activités concurrentielles de l'autre en offrant de meilleurs prix aux agriculteurs. L'acquisition élimine cette rivalité. Par conséquent, les agriculteurs dans le corridor entre Moosomin et Virden obtiendront moins d'argent pour leur blé et leur canola.

« Les agriculteurs canadiens sont en droit de compter sur la concurrence pour protéger leurs revenus. La mesure que nous prenons vise à prémunir les agriculteurs contre des pertes financières qui résulteraient de cette transaction. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les agriculteurs jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne, produisant des céréales telles que le blé, le canola, l'orge, le maïs, l'avoine et le seigle. En 2018, ils ont produit environ 31,8 millions de tonnes de blé, 20,3 millions de tonnes de canola, 8,4 millions de tonnes d'orge et 3,4 millions de tonnes d'avoine. La demande faite au Tribunal de la concurrence vise à rectifier la puissance commerciale relativement aux services de manutention des grains concernant les deux productions céréalières les plus importantes au Canada : le blé et le canola.

Les silos-élévateurs servent à stocker et à entreposer les grains acheminés par les producteurs, habituellement par camion. Les grains sont élevés, classés et triés, et peuvent également être nettoyés, séchés et mélangés; ce que l'on appelle les services de manutention des grains.

P&H est une société agro-industrielle canadienne intégrée verticalement dont le siège social se trouve à Winnipeg ( Manitoba ) et qui possède des silos-élévateurs, des installations de traitements des grains et des terminaux d'exportation au Canada .

( ) et qui possède des silos-élévateurs, des installations de traitements des grains et des terminaux d'exportation au . LDC est une entreprise internationale de marchandises dont le siège social se trouve à Rotterdam , aux Pays-Bas.

, aux Pays-Bas. LDC maintiendra une présence au Canada par l'entremise de son usine de trituration du canola à Yorkton ( Saskatchewan ) et de son terminal portuaire de Port-Cartier (Québec).

