Avis aux médias - Canopy Growth Corporation redonne aux collectivités où elle s'est établie





SMITHS FALLS, ON, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation est déterminée à avoir des répercussions positives sur l'ensemble des communautés où elle exerce ses activités. Smiths Falls a pris un risque avec une entreprise aux grandes ambitions, et, en conséquence, a donné l'occasion à Canopy Growth de tisser des liens avec la collectivité et de réaliser de grandes choses. Aujourd'hui, alors que l'entreprise continue de croître partout au pays, Canopy Growth souhaite redonner aux collectivités où elle est établie et aux organisations qui contribuent à favoriser une transformation considérable.

Dans cette optique, les organisations ci-dessous recevront des dons de Canopy Growth Corporation. En plus des organisations énumérées ci-dessous, Canopy Growth a fait un don aux banques alimentaires de Langley et de Surrey. De plus, l'entreprise invite les médias locaux à participer à différents évènements au sein de leurs collectivités respectives où ils auront aussi l'occasion de discuter avec des représentants de Canopy Growth.

Détails des évènements :

Surrey Food Bank

Date : Vendredi 20 décembre 2019

Heure : 10 h, TMG

Endroit : Surrey Food Bank, 10732, City Parkway, Surrey, C.-B.

Fredericton Homeless Shelters

Date : Vendredi 20 décembre 2019

Heure : 14 h, heure de l'Atlantique

Endroit : Grace House, Fredericton Homeless Shelters, 273-275 Brunswick Street, Fredericton

The Gathering Place

Date : Vendredi 20 décembre 2019

Heure : 13 h 30, heure normale de Terre-Neuve

Endroit : The Gathering Place, 172 Military Road, St. John's

SOURCE Canopy Growth Corporation

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 10:41 et diffusé par :