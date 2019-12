Gazifère : une baisse de facture de 5,7 % pour les PME en 2020





MONTRÉAL, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La FCEI se réjouit de la décision de la Régie de l'énergie d'accorder aux PME clientes de Gazifère une baisse de 13 % leur tarif de distribution de gaz naturel en 2020 dans un contexte où des excédents de revenus importants sont anticipés. Ce faisant, la Régie retient les arguments de la FCEI et poursuit le rééquilibrage des tarifs de Gazifère à la faveur des PME. Pour la PME moyenne, cette baisse du tarif de distribution se traduit par une réduction de la facture globale de gaz naturel de 5,7 % par rapport à 2019.

« Selon les dernières données de la FCEI, plus d'une entreprise sur dix qui consomme le gaz naturel comme l'une de ses principales sources d'énergie est branchée chez Gazifère. Une baisse de près de 6 % de la facture est donc un beau cadeau de Noël pour plusieurs entrepreneurs, » explique François Vincent, vice-président à la FCEI.

Pertinence de la Régie de l'énergie

Cette baisse de 5,7 % de la facture est le résultat d'un exercice transparent et rigoureux mené par la Régie de l'énergie avec Gazifère Inc. et trois intervenants. La FCEI, représentée par M. Antoine Gosselin, économiste, et Me Pierre-Olivier Charlebois, du cabinet d'avocat Fasken, était la seule organisation de défense des intérêts des PME qui participait aux débats.

« Cette décision de la Régie de l'énergie démontre toute la pertinence de son rôle dans la protection du public. Nous sommes satisfaits qu'elle ait pu entendre la cause des PME et qu'elle leur ait donné raison, » souligne Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 09:58 et diffusé par :