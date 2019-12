MTLàTABLE 2019 a généré des retombées économiques de plus de 8 millions de dollars pour les restaurants de la métropole





MONTRÉAL, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal dresse un bilan très positif de l'édition 2019 de MTLàTABLE. Plus de 130 000 clients ont pu apprécier toute la richesse gastronomique de 150 restaurants participants de la métropole, ce qui a permis de générer plus de huit millions de dollars en retombées économiques pour les restaurateurs. Cela représente une hausse d'un million de dollars par rapport à l'an dernier.

Les touristes et les Montréalais ont pu savourer la créativité des chefs et découvrir les joyaux de la gastronomie montréalaise qui font la renommée de la ville comme capitale nord-américaine de la gastronomie à l'échelle internationale dans le cadre de MTLàTABLE, une véritable vitrine pour les produits Québécois.

La fête gourmande de l'année est née de la volonté de Tourisme Montréal de démocratiser la gastronomie d'ici et de promouvoir l'originalité et la diversité qui caractérisent la cuisine montréalaise, en plus d'accroître l'achalandage des restaurants au mois de novembre par l'offre de tables d'hôte à prix fixe.

Présenté par Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence au Canada réunissant plus de cinq millions de membres, MTLàTABLE est rendu possible grâce à l'appui des partenaires, tels que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Aliments du Québec au menu, Cacao Barry, ESKA, la Banque Nationale, l'Association Restauration Québec et Air Canada.

À propos de MTLàTABLE

Une initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Du 1 au 13 novembre, la huitième édition de ce rendez-vous gourmand met à l'affiche de délectables menus à prix fixe 23 $, 33?$ ou 43?$ pour le repas du soir, ainsi que le brunch à 17?$ dans 150 restaurants situés à Montréal. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, visitez le www.mtlatable.com.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

