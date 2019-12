Le Quartier - Forestia dénonce la récente décision de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de donner un avis défavorable à ce projet développé à Boisbriand





Accéder ici à de la vidéo et illustrations

MONTRÉAL, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est sur la foi d'éléments d'information soit erronés, voire même obsolètes, que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) s'est prononcé ces jours derniers contre l'autorisation demandée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de pourvoir à l'exclusion du site projeté de Le Quartier - Forestia, et encore zoné agricole de Boisbriand, bien qu'il ne fasse l'objet d'aucune activité agricole et ce, depuis presque deux décennies. Même que les superficies cultivables du secteur concerné ne sont actuellement exploitées que sur 6 % de l'ensemble pour des raisons de bon voisinage et d'accommodement avec les résidents du secteur résidentiel afin d'éviter, avec une culture minimale de foin, une dégradation visuelle de l'environnement immédiat.

C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la direction de Le Quartier - Forestia qui a dit très mal s'expliquer comment la CMM pouvait en arriver à une telle décision de toute évidence mal fondée, dans la mesure où il est inexact de prétendre que des espaces disponibles au développement résidentiel sont encore existants sur le territoire de la CMM autant que dans ceux de la MRC Thérèse-de-Blainville et dans la ville de Boisbriand.

Le président de l'entreprise a poursuivi en précisant qu'il est vrai que le site visé par l'entreprise possède un potentiel agricole de classes 2 et 3, mais, que ses possibilités agricoles réelles sont très restreintes, pour ainsi dire nulles, en raison, particulièrement, des contraintes de localisation et du manque de dynamisme du secteur. Pour celui-ci, cette décision est inexplicable alors que le projet respecte entièrement les 15 critères édictés par la CMM, allant même au-delà des exigences du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la CMM. « Son enclavement à l'intérieur de la zone non agricole, sa localisation circonscrite sur trois côtés par un secteur résidentiel à l'Est, et par les autoroutes 13 et 640 à l'Ouest et au Nord, rendent ce site peu accessible pour les agriculteurs provenant de l'extérieur et ses perspectives futures peu attrayantes » a poursuivi le président de Le Quartier - Forestia qui estime que le site convoité ne reviendra, de ce fait, visiblement jamais en exploitation agricole.

Monsieur Lessard a insisté sur le fait que le projet table pourtant résolument sur « le vert », avec une érablière de 15 acres ouverte au public, 37 % d'espaces verts (53 hectares), incluant des parcs, des sentiers pédestres, des voies cyclables et véhiculaires consacrés de facto à la communauté, dans le respect du développement durable; le tout, dans un quartier TOD (Transit Oriented Development) où règnerait « le tout-faire », à pied, à vélo et en transport collectif.

Pour Le Quartier - Forestia, cet avis défavorable équivaut à repousser un projet majeur de plus de 1,2 milliard de dollars (1,25G $) qui contribuerait pourtant à incarner un nouvel ADN boisbriannais axé sur la création d'un milieu de vie axé sur une formidable synergie créative de valeur pour la ville et la région.

Le président de Le Quartier - Forestia a conclu en demandant instamment une rencontre avec les dirigeants de la CMM dans le but de lui permettre d'amender son avis, à la limite, à la lumière d'informations et de faits plus à jour en toute conformité avec la réalité de faits caractéristiques à la véracité démontrée de ce projet régional porteur.

SOURCE Forestia - Le Quartier

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 09:30 et diffusé par :