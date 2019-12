RELX lance le premier système de prévention avancée pour les mineurs applicable aux produits du tabac





RELX Technology, la première marque de cigarettes électroniques en Asie, a annoncé aujourd'hui le lancement du projet Sunflower, le premier système de prévention des mineurs pour les produits du tabac vendus dans les magasins de détail. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la société pour empêcher les mineurs de se procurer et d'utiliser les produits RELX.

Fidèle à la volonté de RELX d'exploiter une technologie de pointe dans ses opérations, le projet Sunflower consiste à adopter des technologies d'identification et de reconnaissance faciale pour s'assurer que seuls les adultes puissent acheter des produits dans ses magasins en Chine. Les mineurs ne sont pas autorisés à entrer dans les magasins RELX, et de nouvelles caméras à balayage facial en magasin enverront des alertes au personnel des magasins RELX si un mineur présumé entre dans le magasin. Tout mineur présumé qui ne peut pas présenter une pièce d'identité légale et valide prouvant qu'il est adulte sera prié de quitter le magasin RELX.

Les clients RELX qui choisissent d'acheter un produit dans un magasin RELX devront également vérifier leur âge grâce à un processus de reconnaissance faciale qui fait correspondre le visage du client avec la photo figurant sur sa carte d'identité de résident. Ce processus vise à s'assurer que la personne qui se trouve dans le magasin utilise sa propre pièce d'identité valide et ne tente pas de se faire passer pour un adulte.

RELX a également annoncé le lancement de distributeurs automatiques intelligents RELX qui vendront les produits de la société. Les distributeurs automatiques vérifieront que le client est un adulte en utilisant la même technologie de reconnaissance faciale que celle qui sera utilisée dans les magasins officiels de RELX.

RELX prévoit d'installer des caméras et des systèmes de reconnaissance faciale dans le cadre du projet Sunflower dans plus de 100 magasins au cours des trois prochains mois et vise à étendre le système pour couvrir tous les magasins RELX en Chine d'ici juillet 2020.

En tant que première marque de cigarettes électroniques en Chine avec plus de 60 % de part de marché, RELX vise à maintenir sa position de leader dans les normes industrielles qui protègent les mineurs des produits à base de vapeur. Le projet Sunflower est la dernière étape de RELX dans la mise à niveau du programme RELX Guardian, une initiative à l'échelle de l'entreprise qui s'étend du développement de produits au marketing et aux ventes, visant à prévenir et à décourager l'utilisation des produits à base de vapeur par les mineurs.

" Nous nous engageons à ce que nos produits ne finissent pas entre les mains de mineurs. Le projet Sunflower témoigne de notre engagement à utiliser les dernières avancées technologiques pour renforcer la prévention de l'accès des mineurs à nos produits à base de vapeur, " a déclaré Kate Wang, PDG de RELX.

RELX développe actuellement un système de suivi qui relie les clients, les codes à barres des produits et les emplacements des magasins. Une fois le système terminé, RELX sera en mesure de retracer un produit jusqu'à son point de vente si un mineur est trouvé en possession d'un produit RELX.

À PROPOS DE RELX

Fondée en janvier 2018, RELX est le leader asiatique des cigarettes électroniques, dont l'objectif est de donner aux fumeurs adultes les moyens d'agir, par la technologie et le design, de manière éthique. RELX développe ses produits de pointe en matière de cigarettes électroniques dans son centre de R&D à Shenzhen, en Chine, et continue à investir de manière significative dans la R&D, les tests de liquides électroniques et le développement de nouveaux produits. RELX a créé le premier laboratoire aux normes CNAS par une marque indépendante de cigarettes électroniques. L'entreprise a attiré des talents mondiaux de chez Uber, Proctor and Gamble, Huawei, Beats et L'Oréal. Les investisseurs de RELX comprennent Source Code Capital, IDG Capital et Sequoia Capital.

www.relxnow.com

