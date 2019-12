Maisons des aînés et maisons alternatives - 269 nouvelles places dans la région des Laurentides





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - De passage dans la région des Laurentides, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, profite de l'occasion pour annoncer le nombre de nouvelles places qui seront créées en maison des aînés et en maison alternative dans cette région.

Ainsi, ce sont 269 nouvelles places qui seront créées, dont 239 places en maison des aînés et 30 places en maison alternative. La maison des aînés accueillera des aînés en perte d'autonomie modérée qui seront accompagnés jusqu'à la perte d'autonomie majeure. Quant à la maison alternative, elle permettra d'accueillir une clientèle adulte ayant des besoins spécifiques.

Ce projet de transformation majeure des milieux d'hébergement permettra d'offrir aux résidents des milieux de vie modernes, plus fonctionnels et, surtout, à dimension humaine et centrés sur leurs besoins, qui se rapprochent davantage de ce qu'ils avaient à domicile.

Citations :

« Nous amorçons un grand redressement des milieux d'hébergement pour les aînés, dans toutes les régions du Québec. Ainsi, notre gouvernement établit un nouveau standard de qualité pour nos aînés en perte d'autonomie et nos adultes ayant des besoins spécifiques, et leur redonne enfin la dignité qu'ils méritent. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les besoins dans notre région sont bien réels, et je suis très heureuse que notre gouvernement se soit engagé à y répondre. Je suis rassurée de savoir qu'en plus de créer des espaces supplémentaires, ce projet offrira également un lieu, au coeur du milieu de vie des bénéficiaires, qui leur permettra d'être entourés de leurs proches. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Offrir des véritables milieux de vie modernes pour nos aînés, dans notre région, est une excellente nouvelle en soi. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui remet la qualité de vie de nos aînés au coeur de ses priorités, en mettant de l'avant une philosophie reposant sur le bien-être et la dignité. »

Mario Laframboise, président du caucus des Laurentides et député de Blainville

« L'annonce de ces nouvelles places répond à un besoin important, mais ce qui est vraiment remarquable, c'est le nouveau modèle qui sera déployé. Nos aînés, qui ont bâti nos communautés, méritent des milieux de vie agréables. Et nos adultes ayant des besoins spécifiques auront un meilleur accès aux soins qui leur correspondent dans un milieu à échelle humaine. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

«?Bien-être et dignité sont les points phares de ce nouveau modèle d'hébergement. Je suis très heureuse et fière de savoir que nos bâtisseurs pourront bénéficier de milieux de vie inspirants et chaleureux. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« C'est le chantier d'une génération qui se déploie, comme nous nous y étions engagés. Je suis très heureuse qu'on soit enfin capable de dire qu'on fait plus et mieux pour nos aînés, partout dans les Laurentides. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Je me réjouis de ce projet qui prend forme de jour en jour et qui se concrétisera au cours des mois qui viennent. Combien de gens m'ont dit que lorsque ces maisons deviendront réalité, ils rêveraient d'y habiter ! »

Lucie Lecours, députée de Les Plaines

Faits saillants :

Rappelons que ce projet de transformation des services d'hébergement pour aînés nécessitera un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars par le gouvernement.

Dans les nouvelles maisons des aînés et maisons alternatives, ce sont 2 600 nouvelles places qui seront créées, partout au Québec, d'ici 2022.

Par ailleurs, le gouvernement a pour objectif de transformer plus de 2 500 places en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) pour adapter davantage certains milieux de vie aux besoins des aînés. De nombreux CHSLD existants feront l'objet de rénovation, alors que d'autres seront reconstruits en cohérence avec la nouvelle approche en matière de services d'hébergement.

Afin de répartir les nouvelles places à développer dans le cadre des maisons des aînés et des maisons alternatives, une évaluation des besoins actuels et à venir a été réalisée pour l'ensemble de la province; notamment par le biais d'une projection du nombre de places en CHSLD qui seraient requises au cours des prochaines années selon le vieillissement de la population, en tenant compte également du nombre de personnes en attente d'un lit d'hébergement permanent en CHSLD par région et par établissement.

Les emplacements des maisons des aînés et alternatives seront connus et feront l'objet d'annonces ultérieurement.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 09:00 et diffusé par :