Évitez que la conduite avec les capacités affaiblies mette une fin tragique à vos célébrations des Fêtes ? prévoyez toujours un moyen sécuritaire de rentrer à la maison





OAKVILLE, Ontario, 20 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À quelques jours de Noël et des grandes célébrations des Fêtes, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, implorent les Canadiens et Canadiennes à mettre la sécurité routière et la conduite sobre en premier sur leur liste des Fêtes.



«?Le temps des Fêtes, c'est le temps des retrouvailles en famille et entre amis?; c'est le temps de célébrer dans l'esprit des Fêtes. Personne ne mérite que ses réjouissances des Fêtes tournent à la tragédie à cause d'un conducteur aux capacités affaiblies, a souligné Andrew Murie, chef de la direction de MADD Canada. Si vous avez l'intention de consommer de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, pensez à votre sécurité et à celle des autres en confiant la conduite à un conducteur sobre.?»

Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des dizaines de milliers sont blessés dans des collisions attribuables à l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux au volant. MADD Canada et son partenaire de longue date, Allstate du Canada, invitent la population à contribuer à la prévention des tragédies attribuables à la conduite avec les capacités affaiblies en s'engageant à suivre ces quelques consignes de sécurité :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Avant de sortir, assurez-vous de prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison ? faites appel à Uber , prenez un taxi ou le transport collectif, ou choisissez un conducteur désigné sobre.

, prenez un taxi ou le transport collectif, ou choisissez un conducteur désigné sobre. Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies par l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

«?Les quelques petites minutes que vous prendrez pour prévoir vos transports pourraient véritablement faire la différence entre la vie et la mort sur la route, a souligné Ryan Michel, président et chef de la direction d'Allstate du Canada. Si tout le monde s'engageait à rester sobre au volant ou à prévoir un moyen de transport sobre, il serait possible de passer les Fêtes sans que la conduite avec les capacités affaiblies ne puisse les transformer en tragédie. Allstate du Canada et tous ses agents aux quatre coins du pays vous offrent leurs meilleurs souhaits de bonheur et de sécurité en ce temps des Fêtes.?»

Peu importe la façon dont vous entendez célébrer les Fêtes cette année, n'oubliez surtout pas de planifier un moyen sobre de rentrer à la maison ? faites appel à Uber ou un taxi, choisissez un conducteur désigné qui restera sobre, prenez le transport collectif ou passez la nuit chez vos hôtes. Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à faire l'essai d'Uber ? l'application officielle de transport désignée de MADD Canada. Rendez-vous sur www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada pour en savoir davantage.

La 32e édition annuelle de l'Opération ruban rouge de MADD Canada bat actuellement son plein. Allstate du Canada est le commanditaire principal de cette campagne qui sensibilise la population à l'importance de la conduite sobre et sécuritaire. Du 1er novembre jusqu'au début janvier, les sections et les leaders communautaires de MADD Canada distribueront des rubans rouges et des autocollants pour automobile aux membres de leurs communautés respectives en les invitant à en faire un symbole de leur engagement à l'égard de la conduite sobre. Les rubans rendent également un hommage éloquent aux milliers de victimes tuées et blessées chaque année dans des collisions mettant en cause l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Les rubans rouges et les autocollants pour automobile de MADD Canada sont offerts sur notre site Web (www.madd.ca), ainsi qu'auprès des sections, des leaders communautaires et des commanditaires participants. Si vous souhaitez offrir un don pour appuyer l'Opération ruban rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot «?RUBAN?» au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de service). Pour en savoir davantage, consultez : https://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr .

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance, est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, nous mettons tout en oeuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une huitième année consécutive. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Rendez-vous sur www.allstate.ca pour en savoir davantage. Pour trouver des astuces et conseils liés à la sécurité, visitez www.goodhandsadvice.ca .

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 08:05 et diffusé par :