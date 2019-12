Golden Agri-Resources (GAR) et Orangutan Foundation International (OFI) relâchent six orangs-outans dans le Kalimantan central, en Indonésie





KALIMANTAN CENTRAL, Indonésie, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Six orangs-outans -- deux femelles et quatre mâles -- ont été relâchés cette semaine dans des réserves d'habitat naturel au Kalimantan central, illustrant la toute dernière collaboration réussie entre Golden Agri-Resources (GAR) et Orangutan Foundation International (OFI).

Les orangs-outans ont été préparés pour leur réintroduction en milieu naturel grâce au très respecté programme de soins de l'OFI. Le programme est spécialisé dans les soins et la mise en liberté d'orangs-outans nés dans la nature, mais captifs.

Certains des orangs-outans relâchés cette semaine ont été sauvés par l'Agence pour la préservation des ressources naturelles de Pangkalan Bun (Kalimantan central), les autres ayant été remis à l'OFI par des citoyens ou d'autres acteurs du secteur privé.

Le 16 décembre, deux mâles, Junai et Rambo, et deux femelles, Ismi et Indian, ont été libérés dans le parc national de Tanjung Puting, dans le kabupaten de Kotawaringin Barat. Deux autres mâles ont été relâchés dans la forêt du kabupaten de Seruyan, le 17 décembre.

« Depuis près de dix ans, GAR applique des politiques visant à protéger les zones forestières importantes et les espèces menacées qui en dépendent. Les orangs-outans sont un symbole mondialement reconnu des forêts indonésiennes. À travers le programme 'Friends of The Orangutan' en collaboration avec l'OFI, nous oeuvrons activement à relâcher les orangs-outans dans les forêts », a déclaré Agus Purnomo, le Directeur général chargé de la durabilité et de l'engagement stratégique des parties prenantes chez GAR.

Avant d'être libérés, les six orangs-outans ont été soignés dans le cadre du programme dirigé par l'OFI à Pangkalan Bun (la capitale du kabupaten de Kotawaringin Barat). Le programme de soins consiste à réintroduire les animaux dans leur habitat naturel, en leur enseignant les aptitudes requises pour survivre dans la nature.

Chaque orang-outang est relâché dans un habitat approprié, en fonction de sa condition physique et psychologique. Parfois, le processus prend beaucoup de temps, car les animaux doivent se réadapter à la vie en forêt. Le vétérinaire et le personnel de l'OFI surveillent et observent chacun d'eux de près, pour veiller à ce que la réintroduction soit réussie.

Agus, a ajouté : « Depuis le début de notre coopération avec l'OFI en 2011, nous avons soutenu le secours, les soins et la mise en liberté de 116 orangs-outans. Ces six animaux font partie d'une soixantaine d'autres que nous espérons relâcher, avec l'OFI, d'ici à 2021. En 2018, nous avons également relâché dix orangs-outans dans le Kalimantan central. »

Outre le retour des animaux dans la nature, GAR et l'OFI dispensent des cours et une formation en matière de conservation aux employés de l'entreprise, mais aussi à la communauté et aux élèves des villages proches des aires de plantation, afin de réduire les conflits homme/animal pouvant rendre nécessaire de secourir et de soigner les orangs-outans.

La politique sociale et environnementale de GAR exige la protection des écosystèmes forestiers exceptionnels et renfermant un important stock de carbone qui abritent des espèces rares, menacées ou en voie de disparition comme l'orang-outan. La société applique également une politique de tolérance zéro concernant la chasse, qu'elle a élaborée avec le concours de l'OFI et d'autres organisations.

