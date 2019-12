La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce le rachat de 300 millions de dollars de débentures arrivant à échéance en 2020





/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 20 déc. 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que Propriétés de Choix S.E.C. (la « Société en commandite ») a fourni aux titulaires de ses débentures non garanties de premier rang de série 8 portant intérêt au taux de 3,6 % et échéant le 20 avril 2020 (les « débentures de série 8 ») un avis de rachat selon lequel la Fiducie rachètera la totalité du capital impayé des débentures de série 8 le 20 janvier 2020 et a fixé la date de clôture des registres pour ce rachat au 17 janvier 2020. En date des présentes, le montant total du capital impayé des débentures de série 8 s'élève à 300 millions de dollars.

À la date de rachat, les débentures de série 8 seront rachetées conformément à leurs modalités, à un prix de rachat par tranche de 1 000 $ du capital des débentures de série 8 équivalant à 1 000 $ plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement, s'élevant à 9,074 $. Par la suite, elles cesseront d'être considérées comme en circulation.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 726 biens immobiliers offrant au total 65,8 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw Limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans la notice annuelle actuelle de Propriétés de Choix et dans son rapport aux porteurs de titres du troisième trimestre de 2019. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 07:30 et diffusé par :