/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les services aux proches aidants et aux personnes en perte d'autonomie dans la région des Laurentides/

De passage dans la région des Laurentides, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, profite de l'occasion pour annoncer le nombre de nouvelles places qui seront créées en maison des aînés et en maison alternative...

Butterfly Network, Inc. a annoncé aujourd'hui la nouvelle compatibilité étendue de Butterfly iQ avec 10 appareils Samsung et Google et des options de financement supplémentaires d'Affirm Inc., démocratisant ainsi encore plus la...