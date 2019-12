Horaire des fêtes - Les bureaux de Loto-Québec seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier





MONTRÉAL, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez noter que, pour la période des fêtes, les bureaux de Loto-Québec ? y compris le Paiement aux gagnants ?, situés au 500, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, et au 550, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec, seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Les bureaux seront ouverts les 23, 27 et 30 décembre ainsi que le 3 janvier.

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :