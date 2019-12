Médias d'Info Canada annonce les noms des organisations médiatiques hôtes de l'Initiative de journalisme local





Médias d'Info Canada a annoncé aujourd'hui que l'organisme financera 105 journalistes dans 94 organisations médiatiques hôtes au Canada dans le cadre de l'Initiative de journalisme local du gouvernement du Canada.

Le programme de l'Initiative de journalisme local (IJL) de Médias d'Info Canada fournira des fonds aux bénéficiaires de subventions pour qu'ils embauchent des journalistes afin de créer du nouveau contenu journalistique couvrant les questions civiques et les institutions importantes pour les Canadiennes et les Canadiens.

Au total, 155 demandes ont été reçues dans le cadre du premier appel de candidatures de Médias d'Info Canada en novembre et ont été jugées par un comité indépendant d'experts de l'industrie au début de décembre. Les demandeurs admissibles comprenaient des agences de presse, des organisations médiatiques privées et des organisations médiatiques sans but lucratif. Pour obtenir la liste complète des bénéficiaires de subventions, cliquez ici.

Dans cette première vague, 34 journalistes travailleront dans des quotidiens, 59 dans des journaux régionaux et 12 dans des médias d'information numériques.

Le comité d'experts de l'IJL a approuvé le financement pour :

4 journalistes pour des médias autochtones

15 journalistes en Colombie-Britannique

29 journalistes dans les Prairies

36 journalistes en Ontario

3 journalistes au Québec

16 journalistes dans les provinces de l'Atlantique

2 journalistes dans les Territoires du Nord-Ouest

Les reportages produits par les journalistes de l'IJL seront mis à la disposition des médias et du public par le biais d'un portail en ligne géré par la Presse Canadienne.

« Nous sommes heureux que notre premier appel de candidatures pour l'Initiative de journalisme local ait obtenu d'excellents résultats, » a déclaré John Hinds, président et chef de la direction de Médias d'Info Canada, en ajoutant : « Nous croyons que cela apportera une contribution importante à l'industrie et aidera à renforcer le journalisme civique partout au Canada. Nous attendons avec impatience notre prochaine série de demandes. »

En janvier, Médias d'Info Canada annoncera un deuxième appel de candidatures, en particulier pour les médias de langue française au Québec, ainsi que pour d'autres journalistes en Ontario et dans les médias autochtones du pays.

Créée et financée par le gouvernement du Canada, l'Initiative de journalisme local est un programme quinquennal qui soutient la création d'un journalisme civique original répondant aux divers besoins des personnes vivant dans les déserts d'information et les zones de pauvreté de l'information au Canada. Le programme s'adresse aux médias imprimés et en ligne de langue française, anglaise et autochtone de tout le Canada.

L'Initiative fournira du financement aux salles de rédaction hôtes pour qu'elles puissent embaucher des journalistes, ce qui favorisera un journalisme civique précis et fiable dans les collectivités mal desservies. La couverture de l'Initiative de journalisme local aidera à assurer la vitalité de la démocratie, à mieux informer les citoyens, à sensibiliser les communautés et à favoriser le débat civique, en mettant les populations en contact avec leurs gouvernements locaux, leurs conseils municipaux, leurs tribunaux et leurs autres institutions civiques.

