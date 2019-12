Le SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts renouvelle sa confiance à la société URBASYS pour l'exploitation du centre de valorisation de Tri-Méthanisation-Compostage des déchets ménagers





Lors du comité syndical du Sivom de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts qui s'est tenu le 18 décembre 2019, les élus ont décidé à l'unanimité de renouveler à Urbasys le contrat de Concession de Service Public portant sur la réalisation de travaux d'optimisations et l'exploitation de l'unité de Tri-Méthanisation-Compostage pour une durée de 8 ans. Le montant total du nouveau contrat s'élève à plus 72 M? comprenant les travaux d'améliorations.

Urbasys, société d'exploitation dédiée, filiale à 100% d'Urbaser Environnement poursuit son engagement auprès du SIVOM, initié le 1er novembre 2005 avec un premier contrat de Délégation de Service Public d'une durée de 14 ans et 2 mois.

Ce nouveau contrat, qui débutera au 1er janvier 2020, présente de nombreuses améliorations techniques par la mise en oeuvre d'un programme de travaux de modernisation qui auront un impact significatif sur l'amélioration des performances de l'unité de traitement :

Une recette d'électricité augmentée de plus de 50% grâce à une production supérieure de biogaz issue de la méthanisation et à une meilleure valorisation au sein des groupes électrogènes,

La production d'un compost déjà normé NFU 44-051 et qui sera labélisé TERROM, nouvelle certification qualité pour les composts issus de déchets ménagers, plus exigeante en termes agronomiques et d'innocuité,

Un taux de refus réduit de près de 11% par une meilleure séparation de la matière organique contenue dans les refus,

La mise en place d'un système de management de l'énergie grâce à la norme ISO 50 001, répondant aux exigences de la directive européenne sur l'efficacité énergétique.

Notre unité pourra produire jusqu'à 10 000 MWh/an d'électricité issue de la valorisation du biogaz soit la consommation domestique (hors chauffage) d'une ville de 9 000 habitants.

Claude Saint-Joly, Président-Directeur général d'Urbaser Environnement et Président d'Urbasys a déclaré : « Je suis très fier de poursuivre le partenariat engagé depuis 2005 avec le Sivom et je me félicite de cette confiance renouvelée par les élus du SIVOM. Ce contrat est pour nous le résultat de l'implication quotidienne de nos équipes pour assurer un service de qualité et une continuité de service sans faille du traitement des déchets du SIVOM. Ce nouveau marché vient conclure une année 2019 particulièrement dynamique au cours de laquelle 8 contrats ont été remportés représentant un carnet de commandes de 521 millions d'euros parmi lesquels, trois contrats majeurs : celui du marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique Isséane pour le compte du Syctom, l'Agence métropolitaine des déchets (220 M?), la construction et exploitation de l'Unité de Valorisation des déchets ménagers du syndicat Trifyl (149,5 M?), et le marché de collecte du Grand Poitiers (45 M?), preuve de la capacité d'Urbaser Environnement à proposer des solutions innovantes et différenciantes répondant aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Ces succès vont représenter une croissance de notre chiffre d'affaires de plus de 25% pour l'année 2020. »

A propos d'Urbasys

Urbasys ? société d'exploitation dédiée pour l'exploitation du centre de Tri-Méthanisation-Compostage des déchets ménagers du Sivom de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (91), détenu à 100% par Urbaser Environnement.

A propos d'Urbaser Environnement

Urbaser Environnement, filiale du groupe Urbaser, est devenue sur le marché français l'un des acteurs incontournables des services liés à l'environnement auprès des collectivités. Notre expertise de plus de 30 ans se décline dans les métiers de la collecte, du nettoiement, mais également dans ceux de la valorisation des déchets au travers de la conception, de la réalisation et de l'exploitation d'unités de valorisation des déchets ménagers.

Afin d'accompagner les collectivités dans les évolutions de nos métiers et de leurs composantes environnementales, techniques et réglementaires, Urbaser Environnement s'appuie sur son savoir-faire en ingénierie du traitement et dans le domaine de la propreté urbaine pour concevoir des solutions intégrées et évolutives à la pointe de la technologie. Les nombreuses collectivités françaises qui nous ont fait confiance dans nos activités, telles que les Métropoles Aix-Marseille Provence, Montpellier, Nantes, les Agglomérations de la Rochelle (Charente-Maritime), de Marmande (Lot-et-Garonne), de Charleville-Mézières (Ardennes), du Grand Poitiers, les Villes de Paris, les Syndicats de traitement de Varennes-Jarcy (Essonne), de l'Agglomération Parisienne, de Chalosse (Landes), du Calaisis (Pas-de-Calais), Trivalis (Vendée), Bil Ta Garbi (Pyrénées-Atlantiques), etc., peuvent témoigner de la qualité et de la fiabilité de nos services et de l'implication au quotidien de nos équipes au plus près de nos clients.

Filiale d'un consortium chinois, constitué du groupe China Tianying Inc. (CNTY), le groupe Urbaser, fort de ses quarante mille collaborateurs et cent soixante filiales à travers le monde, est présent sur les cinq continents et dessert plus de cinquante millions d'habitants chaque année.

Urbaser Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 175 millions d'euros en 2019 et emploie 1 250 collaborateurs sur le marché Français.

