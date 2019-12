Schlumberger devient la première société de services E&P en aval à s'engager vis à vis d'une cible à fondement scientifique dans la réduction de ses émissions





Schlumberger a annoncé aujourd'hui son engagement vis à vis d'une cible à fondement scientifique visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). L'engagement de Schlumberger a été soumis à l'initiative Science Based Targets (SBTi) et, dans le droit fil des critères définis, Schlumberger définira sa cible de réduction d'ici 2021. Cet engagement s'inscrit dans le cadre du leadership éclairé de la société et de sa focalisation sur la durabilité environnementale et sociale via son programme d'Intendance globale leader du secteur.

Les cibles à fondement scientifique an accord avec les connaissances scientifiques les plus récentes sur le climat doivent répondre aux objectifs de l'Accord de Paris, un accord établi en 2016 par la Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique (CCNUCC) dans le but de réduire les émissions de GES. L'Accord de Paris est axé sur la limitation du réchauffement planétaire bien en-deçà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Olivier Le Peuch, PDG de Schlumberger, a déclaré : « L'industrie de l'énergie a un rôle clé à jouer dans la réduction des effets du changement climatique. Schlumberger s'efforce d'initier des changements mesurables dans les émissions de GES au sein de l'industrie afin de contribuer à réduire le changement climatique. L'application de nos technologies respectueuses de l'environnement leaders du secteur contribuera à améliorer l'efficacité de nos procédés et la réduction de notre empreinte environnementale. »

La SBTi préconise l'établissement de cibles à fondement scientifique comme moyen puissant pour booster l'avantage concurrentiel des entreprises dans leur transition vers l'économie à faible émission de carbone. Il s'agit d'une collaboration entre CDP, le Global Compact des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI), et le World Wide Fund for Nature (WWF), et l'un des engagements de la We Mean Business Coalition.

Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation de réservoirs pour l'industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus de 120 pays et comptant près de 105 000 employés de plus de 140 nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services de l'industrie, allant de l'exploration à la production, et aux solutions intégrées allant du forage au pipeline qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement des gisements.

Schlumberger Limited, dont les bureaux exécutifs sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 32,82 milliards USD en 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.slb.com.

