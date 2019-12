L'Alliance O-RAN organise son premier plugfest mondial pour favoriser l'adoption de réseaux d'accès radio 5G ouverts et interopérables





L'Alliance O-RAN a mené avec succès son premier événement plugfest et preuve de concept dans le monde entier pour démontrer la fonctionnalité ainsi que l'interopérabilité multifournisseurs des équipements réseau conformes aux spécifications d'interface O1, A1 et Open Fronthaul récemment publiées.

« Le premier plugfest mondial O-RAN démontre la puissance de la communauté lorsqu'il s'agit de documenter et de développer des spécifications d'interface véritablement ouvertes ayant le potentiel d'accélérer les nouveaux services avancés 5G qui seront multi-opérateurs et multi-fournisseurs, et créeront des opportunités pour l'ensemble de l'écosystème », a déclaré Andre Fuetsch, président de l'Alliance O-RAN et directeur de la technologie chez AT&T. « Ces démonstrations en direct représentent une nouvelle étape vers la réalisation de solutions 5G RAN conformes à O-RAN qui devraient bientôt faire partie des offres de produits des fournisseurs, qu'ils soient traditionnels ou de niche. »

ASIE

Organisée par China Mobile, la session asiatique du plugfest s'est tenue au niveau du China Mobile International Information Port, un centre ouvert de test et d'intégration, avec la présence physique de plus de 200 participants issus de plus de 70 entreprises, ainsi qu'une participation en ligne de plus de 70 personnes. Des représentants d'opérateurs mondiaux tels que British Telecom, China Telecom, China Unicom, NTT DOCOMO, Orange, Reliance Jio, Telecom Italia Mobile ainsi qu'un opérateur d'Amérique du Nord ont activement participé à cet événement. Le plugfest a été l'occasion de tester et d'intégrer les solutions multi-fournisseurs qui sont conformes à l'interface O-RAN Open Fronthaul et a permis d'exercer le découplage des différentes technologies matérielles à partir du logiciel RAN :

La petite cellule basée sur le cloud fonctionnant sur la technologie de virtualisation a été démontrée par CertusNet, Lenovo, ChengDu NTS et Inventec. Elle dispose d'un O-CU basé sur une machine virtuelle et d'un O-DU conteneurisé cohébergé sur le même processeur x86 plus une plateforme d'accélérateur. L'interopérabilité multi-fournisseurs avec les produits commerciaux 5G a été démontrée par NTT DOCOMO avec Fujitsu et NEC. Altran, ArrayComm, WindRiver, Baicells et CIG ont démontré une configuration basse consommation de station de base cloud fonctionnant avec Yocto OS et la technologie des conteneurs. Elle comprend le traitement du signal en bande de base à architecture ouverte basé sur le processeur ARM et la plateforme informatique d'accélérateur. Radisys, Foxconn (Taiwan), QCT et Intel ont fait la démonstration d'une station de base souple avec interface fronthaul ouverte compatible O-RAN, mais sans virtualisation. Elle s'appuie sur des logiciels open source, notamment l'OFH Lib O-RAN de l'Open Source Community et l'API Accelerator Abstraction Layer SDK basée sur BBDev. L'interfonctionnement de l'interface fronthaul ouverte O-RAN a été démontré sur la technologie fournie par FHK (Shenzen) et Viavi, qui effectue des tests complets sur la base des spécifications de test par O-RAN avec O-RU et l'émulateur UE dans un environnement de test multi-UE.

Le plugfest organisé dans le centre de R&D de NTT DOCOMO a présenté l'interopérabilité multi-fournisseurs entre CU/O-DU et O-RU en utilisant l'interface O-RAN Open Fronthaul et l'interopérabilité multi-fournisseurs entre eNB et gNB en utilisant l'interface O-RAN X2. La fonctionnalité a été démontrée avec succès par NTT DOCOMO, Fujitsu, NEC et Nokia. NTT DOCOMO a déjà commencé le service pré-commercial 5G avec les produits présentés. Un Centre ouvert de test et d'intégration devrait être créé au Japon.

AMÉRIQUE DU NORD

L'événement plugfest et preuve de concept mené au sein de l'Open Test and Integration Center d'un candidat en Amérique du Nord, 5G COSMOS, qui rassemble des fournisseurs et des laboratoires universitaires dans la région métropolitaine de New York, a été hébergé par AT&T et était axé principalement sur la validation des interfaces O1 et A1 :

Le Plug and Play PNF (Physical Network Function), un cas d'utilisation O1 aligné sur le 3GPP qui permet aux fournisseurs de services de collaborer avec les fournisseurs d'équipement pour que les PNF soient découverts au moyen de la Service Management Orchestration (SMO) via un gestionnaire d'enregistrement PNF, a été démontré par Nokia, CommScope et Ericsson. Les fonctions SMO à distance ont également été démontrées avec des connexions à des laboratoires en France et en Allemagne. La Collecte de données de gestion des performances en vrac (Bulk Performance Management Data Collection) a été démontrée par Ericsson et Nokia. Altiostar, CommScope et Samsung ont démontré la fonctionnalité de l'interface O1 pour la configuration, la performance et la gestion des pannes des équipements multifournisseurs via un SMO indépendant du fournisseur. La fonctionnalité d'interface A1 pour optimiser PCI/RSI pour un simulateur RAN à grande échelle utilisant un cadre d'automatisation en boucle fermée a été démontrée par IBM, Tech Mahindra, Wipro et les technologies highstreet. Samsung a démontré la convergence de la spécification Open Fronthaul Management Plane avec l'interface O1.

« L'Alliance O-RAN n'a cessé d'étendre son influence dans l'industrie depuis sa création. Il est vraiment étonnant de voir un tel jalon symbolique atteint à peine dix mois après la publication de la première spécification au MWC de Barcelone cette année », a déclaré Zhengmao Li, vice-président exécutif de China Mobile. « La réussite de la tenue de l'événement plugfest à l'échelle mondiale grâce à la contribution profonde de plus de 30 partenaires représente une étape consolidée vers un réseau 5G entièrement désagrégé et conforme à O-RAN. »

Le Dr Hiroshi Nakamura, vice-président exécutif et directeur technique de NTT DOCOMO a confié pour sa part : « Nous pensons qu'une adoption à grande échelle de produits conformes O-RAN va permettre une construction de réseau plus agile, flexible et rentable, et nous nous félicitons des efforts de test et d'intégration des normes O-RAN qui sont menés à travers le monde. NTT DOCOMO va continuer à diriger les activités de l'Alliance O-RAN et à étendre son réseau 5G, ce qui va permettre d'accélérer la co-création de services et de marchés 5G avec des partenaires industriels verticaux. »

Briefing à l'intention de l'industrie O-RAN au MWC 2020

Pour une mise à jour complète sur les activités O-RAN, y compris les développements importants en Europe, la communauté O-RAN se réunira pour le Briefing à l'intention de l'industrie O-RAN au MWC de Barcelone 2020. Les représentants des organisations membres et fournisseurs et opérateurs O-RAN discuteront et partageront leurs points de vue sur les étapes importantes vers la réalisation de solutions commerciales conformes O-RAN. L'Alliance O-RAN se réjouit de vous rencontrer le 25 février 2020, de 9 h 30 à 10 h 30, sur le stand de Deutsche Telekom (n° 3M31), Hall 3.

À propos de l'Alliance O-RAN

L'Alliance O-RAN est un effort mondial engagé par les opérateurs avec plus de 130 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche opérant dans le secteur du RAN (Radio Access Network). Le RAN étant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'Alliance O-RAN est de remodeler l'industrie vers des réseaux mobiles plus intelligents, ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles normes O-RAN permettront un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique avec une innovation plus rapide afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles conformes à O-RAN amélioreront l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'Alliance O-RAN publie de nouvelles spécifications RAN ainsi que des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et le test de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2019 à 04:20 et diffusé par :