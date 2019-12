LE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE FRANÇAIS, JUVISÉ PHARMACEUTICALS, ACQUIERT DEUX PRODUITS D'ONCOLOGIE D'ASTRAZENECA DANS PLUS DE 40 PAYS





L'entreprise pharmaceutique française, Juvisé Pharmaceuticals, est heureuse d'annoncer l'aboutissement de ses négociations avec AstraZeneca, relatives à l'acquisition des droits commerciaux d'Arimidex® (anastrozole) et de Casodex® (bicalutamide) dans de nombreux territoires d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient.

Cette première transaction réussie de Juvisé Pharmaceuticals avec AstraZeneca fait suite à plusieurs accords mondiaux conclus précédemment avec d'autres grands groupes pharmaceutiques et s'inscrit logiquement dans la stratégie de développement de la société française.

Avec cette acquisition, Juvisé Pharmaceuticals entre dans une nouvelle aire thérapeutique, l'oncologie, dans laquelle la société souhaite poursuivre son expansion afin de porter ses ambitions de développement.

Frédéric Mascha, fondateur et président de Juvisé Pharmaceuticals a déclaré : « nous sommes ravis d'avoir conclu avec succès notre premier accord avec AstraZeneca et d'entrer dans un domaine thérapeutique aux besoins médicaux élevés tels que l'oncologie avec Arimidex® et Casodex®, deux traitements anticancéreux essentiels pour les patients et les médecins ».

À propos d'Arimidex®

Arimidex® (anastrozole) est un inhibiteur de l'aromatase, indiqué dans le traitement du cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs chez la femme ménopausée ; dans le traitement adjuvant du cancer du sein invasif à récepteurs hormonaux positifs à un stade précoce chez la femme ménopausée et dans le traitement adjuvant du cancer du sein invasif à récepteurs hormonaux positifs à un stade précoce chez la femme ménopausée ayant reçu un traitement adjuvant par le tamoxifène.

À propos de Casodex®

Casodex® (bicalutamide) est un inhibiteur des récepteurs à androgène, indiqué dans le traitement du cancer de la prostate métastasé, en association à une castration médicale ou chirurgicale.

À propos de Juvisé Pharmaceuticals

Juvisé Pharmaceuticals est une société pharmaceutique française, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de médicaments éthiques à haute valeur médicale pour les patients souffrant de maladies cardiovasculaires, oncologiques ou neuropsychiatriques.

11 ans après sa création, Juvisé Pharmaceuticals est devenue un acteur international reconnu commercialisant ses propres médicaments dans 75 pays à travers le monde.

