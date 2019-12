FLIR annonce plusieurs caméras pour la sécurisation des infrastructures essentielles et des villes sûres





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui trois caméras de sécurité en forme de dôme, Pan-Tilt-Zoom (PTZ), dont deux gammes de caméras à double capteur pour les emplacements stratégiques, la FLIR Elaratm DX-Series et la FLIR Sarostm DM-Series, et une caméra visible haute résolution pour des déploiements sécurisés en ville, la FLIR Quasartm 4K IR PTZ. Ces tout derniers produits de sécurité FLIR offrent plusieurs options de lentilles pour les besoins à courte et longue portée afin de permettre une protection périmétrique précise des infrastructures stratégiques et des installations distantes, ainsi que dans les environnements urbains, de jour comme de nuit.

Compte tenu des exigences de sécurité renforcées dans les sites d'infrastructures stratégiques, tels que les sous-stations de services publics et les centres de transport, les dernières caméras FLIR dotées à la fois d'imagerie thermique et de capteurs haute résolution 4K, les gammes Elara DX et Saros DM, offrent une meilleure protection périmétrique dans presque toutes les conditions météorologiques et de luminosité. La FLIR Elara DX-Series offre une plus grande portée visuelle, un éclairage infrarouge et un balayage qui peut être commandé à distance pour une utilisation dans des conditions difficiles afin d'assurer une bonne visibilité. Plus compacte, la Saros DM-Series offre une portée visuelle plus réduite dans un boîtier résistant aux intempéries. Les deux gammes offrent huit options de lentilles permettant une adaptation à l'application client et à l'environnement.

Pour le marché en pleine croissance de la sécurisation des villes métropolitaines, la Quasar 4K IR PTZ offre une qualité vidéo de visibilité haute résolution avec d'excellentes capacités de faible luminosité, ce qui procure aux opérateurs une surveillance haute fidélité dans les zones de couverture étendues et surpeuplées.

Les trois nouvelles caméras de sécurité FLIR offrent une expérience complète de bout en bout, grâce à une intégration transparente à la plateforme de gestion vidéo (Video Management System, VMS) de FLIR Systems, United VMS. Elles peuvent aussi servir de solution complémentaire intégrée aux autres plateformes VMS.

« Avec nos tout derniers modèles, FLIR fournit des caméras sophistiquées spécialement conçues pour la protection périmétrique et les besoins de sécurité en constante évolution, des sites d'infrastructures essentiels et des environnements urbains », a déclaré Travis Merrill, président de la division commerciale, chez FLIR. « Destinées à la surveillance situationnelle dans divers environnements, notamment les sous-stations de services publics, les centres de données, les champs de pétrole et de gaz, les aéroports ou les villes, ces caméras de protection périmétrique sont conçues de manière à résister à des environnements difficiles afin de garantir la sécurité des sites et des personnes. »

La Saros DM-Series est dès à présent disponible à l'achat, tandis que les Elara DX et Quasar 4K IR PTZ seront disponibles au premier semestre 2020, via le réseau de distributeurs et d'intégrateurs établis de FLIR Systems.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles solutions de caméras de sécurité FLIR, veuillez consulter le site www.flir.com/security.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. La vision de FLIR Systems est d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui aident les professionnels à prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

