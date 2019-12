CGI dépose ses documents d'information 2019





Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/nouvelles

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a déposé aujourd'hui auprès des Autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction en vue de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 29 janvier 2020.

CGI a également déposé sa notice annuelle 2019 auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et ses résultats de l'exercice 2019 (appelés « rapport annuel 2019 » aux fins des présentes) sur formulaire 40-F auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Une version électronique des documents de fin d'exercice de CGI, dont la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, la notice annuelle 2019 et le rapport annuel 2019 sur formulaire 40-F, est disponible en ligne sur le site Web de CGI à l'adresse cgi.com/fr/investisseurs.

Notification et accès

CGI emploie les règles de notification et d'accès adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de réduire le volume de papier relatif aux documents qui sont distribués dans le cadre de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Pour les besoins du processus de notification et d'accès, la circulaire de sollicitation de procurations de la direction et les autres documents pertinents peuvent être consultés ici et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse sedar.com.

Les actionnaires qui désirent recevoir un exemplaire papier des documents pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires peuvent les obtenir sans frais. Pour demander une copie des documents d'information avant l'assemblée, les actionnaires inscrits et les propriétaires véritables non opposés peuvent composer le numéro sans frais 1-866-962-0498 en Amérique du Nord ou le +1-514-982?8716 à l'extérieur de l'Amérique du Nord et entrer le numéro de contrôle inscrit sur l'avis de convocation. Les actionnaires opposés peuvent demander un exemplaire de la documentation en appelant sans frais la Broadridge Investor Communications Corporation au 1-877-907-7643.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 20:05 et diffusé par :