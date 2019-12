Admirez l'éclipse solaire totale à bord du tout premier navire d'expédition hybride à propulsion électrique au monde





Hurtigruten proposera en 2021 aux voyageurs férus d'aventure des expéditions en Antarctique dignes d'une liste de choses à faire avant de mourir

SEATTLE, 19 décembre 2019 /CNW/ - Hurtigruten, le chef de file international des voyages d'expédition a dévoilé aujourd'hui les excursions qu'il compte proposer en 2021, à l'occasion de l'éclipse solaire totale, en Antarctique sur les navires les plus à la pointe de la technologie et les plus écologiques de l'industrie.

« Nous naviguerons sur le premier navire d'expédition hybride à propulsion électrique au monde, le MS Roald Amundsen, et sur son navire jumeau, le MS Fram, vers des destinations de choix à proximité des îles Orcades du Sud, afin de voir ce phénomène naturel spectaculaire », a déclaré Daniel Skjeldam, PDG de Hurtigruten.

Si les conditions météorologiques le permettent, l'éclipse solaire totale ne sera visible que depuis l'Antarctique, un événement qui ne se produira que dans 75 ans.

« C'est une occasion unique pour un nombre très limité de voyageurs des temps modernes férus d'aventure de s'immerger dans le septième continent et de découvrir ses icebergs, pingouins, phoques, baleines et oiseaux, tout en ayant accès à un étonnant spectacle planétaire », a ajouté M. Skjeldam.

Hurtigruten fera appel à une équipe d'experts pour donner aux voyageurs des conférences immersives et pour leur apporter des éclairages sur l'éclipse pendant leur séjour à bord. Cette équipe viendra compléter l'équipe d'expédition déjà importante d'Hurtigruten, composée de chefs de file dans des domaines scientifiques comme la biologie marine, la glaciologie, l'océanographie et la photographie.

« Nous voulons que toutes les expéditions d'Hurtigruten soient transformatrices et qu'elles changent la vie des gens, a expliqué M. Skjeldam. La présence de ces experts approfondira et enrichira encore davantage cette possibilité inégalée de vivre l'un des événements naturels les plus marquants. »

Le centre scientifique du navire sert de plaque tournante pour les invités et les experts. Ils s'y retrouvent autour de microscopes et d'autres équipements scientifiques pour en apprendre davantage sur les eaux dans lesquelles navigue le navire et sur la faune environnante. Les invités sont également encouragés à participer aux différents projets de science citoyenne proposés à bord.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les voyages relatifs à l'éclipse solaire dans l'Antarctique ici, en communiquant avec votre agent de voyage ou en appelant Hurtigruten en composant le 1-866-679-8305.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'expédition. Plus grand opérateur de croisières dans les eaux polaires, Hurtigruten propose certaines des destinations les plus vierges et les plus reculées au monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard et le passage du Nord-Ouest. La flotte d'Hurtigruten comprend 14 navires construits sur mesure pour l'aventure, dont le plus récent, le MS Roald Amundsen, le premier navire de croisière hybride à propulsion électrique. Deux nouveaux navires révolutionnaires vont être livrés dans les années qui viennent : le MS Fridtjof Nansen en 2020 et un troisième, qui sera construit en 2021. Il s'agira des navires d'expédition en mer les plus à la pointe de la technologie et les plus écologiques. Ils seront en effet dotés d'une technologie verte d'avant-garde et d'un mode de propulsion hybride. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité et voue un attachement profond à l'amélioration des environnements marins dans lesquels elle évolue.

