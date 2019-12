La grève se conclut chez Olymel Princeville





PRINCEVILLE, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de huit semaines de grève, les travailleuses et travailleurs d'Olymel - Princeville ont voté en faveur de la recommandation de la conciliatrice nommée par le ministère du Travail. La grève, qui a débuté le 28 octobre dernier, prendra donc fin aujourd'hui.

Parmi les gains effectués, notons des augmentations salariales de l'ordre de 8,03 % pour la première année, ce qui représente un total de 3,05 $ sur 5 ans. En plus de cela, l'augmentation de la contribution de l'employeur au régime d'assurance collectif, l'octroi d'un jour férié supplémentaire et une garantie bihebdomadaire d'heures de travail qui passera à 74 heures.

«?Nous devons être fiers de nous être tenus droits face à un employeur sans scrupules, s'est exclamé le président du syndicat, Steve Houle. Olymel a essayé par tous les moyens possibles de nous briser, mais notre solidarité aura prévalu sur l'acharnement de l'employeur.?»

«?Les travailleuses et travailleurs d'Olymel pourront toujours compter sur le soutien de la CSN. Nous avons été à leurs côtés durant ces huit semaines de grève et nous serons encore présents lors des prochaines batailles à mener?», d'ajouter Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du Commerce - CSN.

À propos

Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28?000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Coeur du Québec-CSN qui regroupe près de 17?000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Composée de près de 1500 syndicats, elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs oeuvrant dans quelque 4500 lieux de travail, réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

